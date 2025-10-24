安倍晋三・元首相が２０２２年、奈良市で演説中に銃撃されて死亡した事件の裁判員裁判で、妻の昭恵さん（６３）が被害者参加制度を利用することが複数の公判関係者への取材でわかった。

出廷はせず、代理人が法廷で、昭恵さんの思いが記された書面を読み上げる形になる見通し。

被害者参加制度は０８年に導入された。殺人などの重大事件の公判で、裁判所が参加を認めた犯罪被害者や遺族が、被告に質問したり、求刑の意見を述べたりできる。

複数の公判関係者によると、昭恵さんは、殺人罪などで起訴された無職山上徹也被告（４５）の裁判員裁判で、遺族として制度の利用を希望。警備の事情などから、本人ではなく、代理人が出廷する方針が決まったという。昭恵さんが安倍氏や山上被告に対する心情を記した書面を作成し、代理人が読み上げるとみられる。

昭恵さんは９月下旬、大阪市内で開かれた再犯防止イベントに参加し、「主人が亡くなり悲しいけれど、（山上被告に）恨みの感情は持ちたくない」と語っていた。

山上被告の裁判員裁判は２８日に初公判が開かれる。公判は最大で全１９回。１２月１８日に結審し、来年１月２１日に判決が言い渡される予定。

起訴状では、山上被告は２２年７月８日、奈良市の近鉄大和西大寺駅前の路上で、参院選の応援演説中の安倍氏を手製銃で銃撃して殺害したとしている。