米クアルコムは、スマートフォン向けに新たなチップセット「Snapdragon 6s Gen 4 Mobile Platform」を発表した。

4nmの製造プロセスで設計されたチップセットで、前世代と比較して大幅なパフォーマンス向上が実現されているほか、「Qualcomm Spectra」によって詳細かつ鮮やかな写真・動画を撮影できる。

具体的には、Kryo CPUが最大2.4GHzで動作し、パフォーマンスが最大36%向上している。また、Adreno GPUは最大で59%パフォーマンスが向上している。これにより、アプリ起動やマルチタスク性能が大きく改善している。

ゲーム機能では、FHD+の解像度で144FPSをサポートする。可変レートシェーディングにより、重要な部分はフル解像度で、それ以外の部分は低解像度でレンダリングすることで、消費電力とパフォーマンスを最適化するほか、「Qualcomm Game Quick Touch」によりタッチ遅延を低減するという。

カメラ関連では、最大で2億画素の撮影が可能。暗所での撮影時も、マルチフレームノイズリダクション（Multi-Frame Noise Reduction）により高品質な写真が撮影できる。

通信関連は、5GのRelease 16をサポートし、Wi-Fiは6Eに対応する。Sub6では最大140MHz幅、ミリ波では200MHz幅×2キャリアに対応する。

そのほか、充電関連では「Quick Charge 4+」、オーディオでは「aptX Audio」、指紋センサーの「Qualcomm 3D Sonic」、マルチSIMもサポートする。