「同じ惑星の人間なのか」元ドジャース戦士が漏らした“本音”　止まない大谷翔平への賛辞「圧倒される。完璧すぎるんだ」

異次元の活躍を続ける大谷への反響は止む気配がない(C)Getty Images

大谷翔平（ドジャース）が見せ続ける規格外の活躍は、同業者たちの度肝も抜いている。

【動画】「これが7億ドルの価値」大谷翔平の1試合3発をまとめてチェック

「同じ惑星の人間なのか」

ポツリと言葉を漏らしたのは、元ドジャースのキューバ人打者、ヤシエル・プイグだ。メキシコや韓国でもプレーした“暴れ馬”は、現地時間10月23日に米スポーツ専門局『ESPN LA』のポッドキャスト番組に出演。そこで大谷への意見を問われ、賛辞を並べた。

今、球界は大谷一色となりつつある。去る10月17日（現地時間）に行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦では、「1番・投手兼指名打者」で先発し、メジャーリーグ史上初の「1試合3本塁打＆10奪三振」を達成。前人未到の快挙に日米双方のお茶の間も騒然となった。

史上最高と言える大谷のパフォーマンスを目の当たりし、ドジャースOBでもあるプイグも言葉を弾ませる。「君も世界の最前線にいて、主役級だった。オオタニをどう評価する？」と意見を求められ、持論を披露した。