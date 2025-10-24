「同じ惑星の人間なのか」元ドジャース戦士が漏らした“本音” 止まない大谷翔平への賛辞「圧倒される。完璧すぎるんだ」
異次元の活躍を続ける大谷への反響は止む気配がない(C)Getty Images
大谷翔平（ドジャース）が見せ続ける規格外の活躍は、同業者たちの度肝も抜いている。
【動画】「これが7億ドルの価値」大谷翔平の1試合3発をまとめてチェック
「同じ惑星の人間なのか」
ポツリと言葉を漏らしたのは、元ドジャースのキューバ人打者、ヤシエル・プイグだ。メキシコや韓国でもプレーした“暴れ馬”は、現地時間10月23日に米スポーツ専門局『ESPN LA』のポッドキャスト番組に出演。そこで大谷への意見を問われ、賛辞を並べた。
今、球界は大谷一色となりつつある。去る10月17日（現地時間）に行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦では、「1番・投手兼指名打者」で先発し、メジャーリーグ史上初の「1試合3本塁打＆10奪三振」を達成。前人未到の快挙に日米双方のお茶の間も騒然となった。
史上最高と言える大谷のパフォーマンスを目の当たりし、ドジャースOBでもあるプイグも言葉を弾ませる。「君も世界の最前線にいて、主役級だった。オオタニをどう評価する？」と意見を求められ、持論を披露した。
「オオタニは調子が決して良くなかった。結果が出ないと不安になって、『自分は何もできない』と感じる時期もある。周りもあれやこれやと言い始めるからね。でも、彼はそうした状況に打ち勝ったんだ。もう言葉がないよ。メジャーリーガーなら誰だって2本か3本のホームランは打ったことがあると思う。でも、同時に投げて、打席に戻ってホームランを打って、走るなんて。今年も『50-50（50本塁打・50奪三振）』でしょ？ 信じられないし、驚異的だよ」
大谷の異能ぶりを絶賛する34歳は、「俺はオオタニという存在そのものに凄みを感じるんだ」と感嘆。そして、こう続けている。
「見ているだけで圧倒されるんだよ。だってそうだろ？ 身長もあって、本当にキュートで、美しい(笑)。完璧すぎるんだよ。きっと日本で彼の両親が素晴らしい教育をしたんだろうね。完璧に作り上げられていると思う」
果たして、プイグの言う「完璧な男」は、今季も頂点まで辿り着くのか。ブルージェイズとのワールドシリーズでの活躍が注目される。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]