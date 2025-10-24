マム・トゥーディーが、ニューシングル「Don’t Hate Me」をリリースした。

今作には、ナイジェリア出身のシンガーソングライター テイヴスが参加。テイヴスはアフロポップ、R&B、フォークをミックスしたスタイルで注目を集め、ナイジェリア イバダンで育ちながら、Asa、Khalid、The Weekndといったアーティストに影響を受けてきた。

マム・トゥーディーは、本楽曲について「この曲には本当に温かいフィーリングがある。tavesが彼の柔らかく包み込むようなヴォーカルを乗せてくれて、曲全体がより温かく、ウェルカムなものになったと思う」とコメント。この秋リリース予定のニューアルバムを前に、さらなる期待を呼び起こす一曲に仕上がっているという。

・マム・トゥーディー コメント

「この曲には本当に温かいフィーリングがある。tavesが彼の柔らかく包み込むようなヴォーカルを乗せてくれて、曲全体がより温かく、ウェルカムなものになったと思う。パーカッションにはスタジオの机を叩いた音やアコースティックギターのボディ、金属のビスケット缶など、ナチュラルな音を多用して、DIY感覚を強く意識した。tavesがこのビートでどんな表現をするか本当に楽しみだったけど、想像を超える仕上がりになった。まさに国境を越えたコラボレーションの成果だと思う」――Mom Tudie

（文＝リアルサウンド編集部）