『DOWNTOWN＋』YouTubeチャンネル開設 4本の「新番組」予告編公開→豪華出演者が解禁【予告出演者一覧】
11月1日に開始する新配信サービス『DOWNTOWN＋』の公式YouTbeチャンネルが、24日開設され、新番組の予告編が解禁となった。
【動画】久々の動く松っちゃん⋯！公開された「大喜利GRAND PRIX」予告
同チャンネルでは、「大喜利GRAND PRIX」「7:3トーク」「芯くったら負け！実のない話トーナメント」「ダウプラボイス」という4本の「新番組」の31秒の予告編が公開された。
予告編動画の「大喜利GRAND PRIX」には、ロングコートダディ・堂前、真空ジェシカ・川北、千原兄弟・千原ジュニア、ななまがり・森下が、「7:3トーク」にはシソンヌ・長谷川が出演。
「芯くったら負け！実のない話トーナメント」には、みなみかわ、FUJIWARA・藤本、とろサーモン・久保田、フットボールアワー・後藤、メイプル超合金・カズレーザー、野生爆弾・くっきー！、ケンドーコバヤシ、ダイアン・ユースケが出演している。
「ダウプラボイス」は、映像はなく、音声のみで架空の芸人名で自己紹介する「芸人自己紹介」が紹介されている。
■これまでに発表されたコンテンツ
【11月1日・3日 配信作品（※一部）】
▼松本人志
【オリジナル作品】（11月1日配信）
『7:3トーク』
松本人志がゲストと“とある作業”をしながら交わす「7:3トーク」で、等身大の言葉がこぼれます。テレビでは聞けない小っ恥ずかしい本音も続々と。
『ダウプラボイス』
ユーモアと癒しが融合した新感覚の睡眠導入コンテンツ。松本人志とゲスト芸人が交わす静かなやり取りは、リズムよく耳に溶け込み、クスッと笑った瞬間に肩の力が抜けていく感覚。大きな笑いではなく、小さな微笑みが心を落ち着け、安心とともに眠りへと導く。
『実のない話トーナメント』
ルールは至ってシンプル。5分間1対1で実のない話をしあい、より面白くない話をしていた芸人の勝利となる。果たして、審査員松本人志を唸らせる「実のない話」王者は誰!?
『大喜利GRAND PRIX』
松本人志が仕掛ける「大喜利GRAND PRIX」がついに幕を開ける。ルールは、芸人自らがお題を作成し、そのお題をライバルたちが回答。審査員松本人志が“認めた者”だけに与えられる究極の称号をつかむのは誰だ!?
【過去作品】（11月1日配信）
映画「大日本人」「しんぼる」「さや侍」「R100」
【過去作品】（11月3日配信）
FBS福岡放送 「福岡人志」 （2話）
▼浜田雅功
【過去作品】（11月1日配信）
「浜ちゃん後輩と行く グアムで休日」（6話）
【過去作品】（11月3日配信）
「浜ちゃん後輩と行く 沖縄の旅」（6話）
▼ダウンタウン
【過去作品】（11月3日配信）
VHS「ビジュアルバム vol.りんご『約束』」
【動画】久々の動く松っちゃん⋯！公開された「大喜利GRAND PRIX」予告
同チャンネルでは、「大喜利GRAND PRIX」「7:3トーク」「芯くったら負け！実のない話トーナメント」「ダウプラボイス」という4本の「新番組」の31秒の予告編が公開された。
予告編動画の「大喜利GRAND PRIX」には、ロングコートダディ・堂前、真空ジェシカ・川北、千原兄弟・千原ジュニア、ななまがり・森下が、「7:3トーク」にはシソンヌ・長谷川が出演。
「ダウプラボイス」は、映像はなく、音声のみで架空の芸人名で自己紹介する「芸人自己紹介」が紹介されている。
■これまでに発表されたコンテンツ
【11月1日・3日 配信作品（※一部）】
▼松本人志
【オリジナル作品】（11月1日配信）
『7:3トーク』
松本人志がゲストと“とある作業”をしながら交わす「7:3トーク」で、等身大の言葉がこぼれます。テレビでは聞けない小っ恥ずかしい本音も続々と。
『ダウプラボイス』
ユーモアと癒しが融合した新感覚の睡眠導入コンテンツ。松本人志とゲスト芸人が交わす静かなやり取りは、リズムよく耳に溶け込み、クスッと笑った瞬間に肩の力が抜けていく感覚。大きな笑いではなく、小さな微笑みが心を落ち着け、安心とともに眠りへと導く。
『実のない話トーナメント』
ルールは至ってシンプル。5分間1対1で実のない話をしあい、より面白くない話をしていた芸人の勝利となる。果たして、審査員松本人志を唸らせる「実のない話」王者は誰!?
『大喜利GRAND PRIX』
松本人志が仕掛ける「大喜利GRAND PRIX」がついに幕を開ける。ルールは、芸人自らがお題を作成し、そのお題をライバルたちが回答。審査員松本人志が“認めた者”だけに与えられる究極の称号をつかむのは誰だ!?
【過去作品】（11月1日配信）
映画「大日本人」「しんぼる」「さや侍」「R100」
【過去作品】（11月3日配信）
FBS福岡放送 「福岡人志」 （2話）
▼浜田雅功
【過去作品】（11月1日配信）
「浜ちゃん後輩と行く グアムで休日」（6話）
【過去作品】（11月3日配信）
「浜ちゃん後輩と行く 沖縄の旅」（6話）
▼ダウンタウン
【過去作品】（11月3日配信）
VHS「ビジュアルバム vol.りんご『約束』」