ASUS、「崩壊3rd」のエリシアとのコラボグッズを11月以降に発売
ASUS JAPANは、HoYoverseが提供するゲーム「崩壊3rd」のキャラクター「エリシア」とコラボした「ROG×崩壊3rd エリシアのROG Phoneアクセサリーコレクション」を発表した。価格は1万4980円。
発売は11月以降。ASUS Storeなどのオンラインストアで販売される。
今回のコラボに合わせて、「エリシア」の特別衣装が用意される。繊細なレースやリボン、バラをあしらい、柔らかなピンクに包まれた衣装となる。
ROG×崩壊3rd エリシアのROG Phoneアクセサリーコレクション
「ROG×崩壊3rd エリシアのROG Phoneアクセサリーコレクション」は、ROG Phone 9専用ケースやアクリルスタンド、ケーブルプロテクターなどが入ったアクセサリーボックス。
また、購入したユーザー限定でコレクションに付属するシリアル番号を使用して、「崩壊3rd」のデジタルアイテムを入手できる特典が用意されている。
ROG Phone 9専用ケース
アクリルスタンド
カード＆封筒
ステッカー
ケーブルプロテクター
バッジ＆バッジカバー
SIMイジェクトピン
ROG Phoneユーザー限定のコラボテーマパックとAniMe Vision
また、ROG Phone 3以降のモデル限定でエリシアの壁紙やUIが楽しめる特別仕様のコラボテーマパックをROG Phoneのテーマストアで無料で受け取れる。さらに、ROG Phone 8 ProおよびROG Phone 9シリーズ向けに、ピクセルアートのアニメーションを楽しめる特別仕様のAniMe Visionも提供される。
コラボテーマパック