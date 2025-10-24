ASUS JAPANは、HoYoverseが提供するゲーム「崩壊3rd」のキャラクター「エリシア」とコラボした「ROG×崩壊3rd エリシアのROG Phoneアクセサリーコレクション」を発表した。価格は1万4980円。

発売は11月以降。ASUS Storeなどのオンラインストアで販売される。

今回のコラボに合わせて、「エリシア」の特別衣装が用意される。繊細なレースやリボン、バラをあしらい、柔らかなピンクに包まれた衣装となる。

ROG×崩壊3rd エリシアのROG Phoneアクセサリーコレクション

「ROG×崩壊3rd エリシアのROG Phoneアクセサリーコレクション」は、ROG Phone 9専用ケースやアクリルスタンド、ケーブルプロテクターなどが入ったアクセサリーボックス。

また、購入したユーザー限定でコレクションに付属するシリアル番号を使用して、「崩壊3rd」のデジタルアイテムを入手できる特典が用意されている。

ROG Phone 9専用ケース

アクリルスタンド

カード＆封筒

ステッカー

ケーブルプロテクター

バッジ＆バッジカバー

SIMイジェクトピン

ROG Phoneユーザー限定のコラボテーマパックとAniMe Vision

また、ROG Phone 3以降のモデル限定でエリシアの壁紙やUIが楽しめる特別仕様のコラボテーマパックをROG Phoneのテーマストアで無料で受け取れる。さらに、ROG Phone 8 ProおよびROG Phone 9シリーズ向けに、ピクセルアートのアニメーションを楽しめる特別仕様のAniMe Visionも提供される。

コラボテーマパック