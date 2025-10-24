元モーニング娘。でタレントの加護亜依さんは10月22日、自身のInstagramを更新。圧巻の美脚ショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：加護亜依さん公式Instagramより）

【写真】加護亜依の圧巻美脚ショット

「キレイな脚」

加護さんはおにぎりの絵文字と共に「mgmg」とつづり、1枚の写真を投稿。両手でおにぎりを食べているショットを披露しています。白いニットにベージュの超ミニ丈スカートを着ています。ほっそりとした美しい脚が際立ち、太ももまであらわに。37歳には見えない“美少女”のような姿に注目が集まっています。

ファンからは、「かわいすぎる」「キレイな脚」「脚細っ　そして、長っ」「めっちゃスタイルいいです」「天使が舞い降りた」「足細い」「美少女発見した」「一生可愛い」と、称賛する声が相次ぎました。

“秋コーデ”の衣装を披露

自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開している加護さん。15日の投稿では「朝晩はひんやりして来ました！　秋はオシャレが楽しいから大好き」とつづり、“秋コーデ”の衣装を披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)