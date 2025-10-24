「めっちゃスタイルいい」加護亜依、37歳とは思えぬ圧巻の美脚を披露「脚細っ そして、長っ」「美少女発見」
元モーニング娘。でタレントの加護亜依さんは10月22日、自身のInstagramを更新。圧巻の美脚ショットを披露しました。
【写真】加護亜依の圧巻美脚ショット
「キレイな脚」加護さんはおにぎりの絵文字と共に「mgmg」とつづり、1枚の写真を投稿。両手でおにぎりを食べているショットを披露しています。白いニットにベージュの超ミニ丈スカートを着ています。ほっそりとした美しい脚が際立ち、太ももまであらわに。37歳には見えない“美少女”のような姿に注目が集まっています。
ファンからは、「かわいすぎる」「キレイな脚」「脚細っ そして、長っ」「めっちゃスタイルいいです」「天使が舞い降りた」「足細い」「美少女発見した」「一生可愛い」と、称賛する声が相次ぎました。
“秋コーデ”の衣装を披露自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開している加護さん。15日の投稿では「朝晩はひんやりして来ました！ 秋はオシャレが楽しいから大好き」とつづり、“秋コーデ”の衣装を披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)
