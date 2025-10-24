新発田市の月岡温泉で、廃業した旅館の跡地を活用したドーナツ店がオープンしました。



新発田市の月岡温泉に24日オープンした『TSUKIOKAドーナツ』。若い世代をターゲットにSNS映えも意識したという色とりどりの24種類のドーナツが並びます。



この店舗は、地元の旅館経営者らが運営する会社が廃業した旅館の跡地に新築しました。月岡温泉では、2014年から空き店舗や廃業した旅館の再利用を進めていて、ドーナツ店は12店舗目となります。



■合同会社ミライズ 穴澤恵子代表

「きらきら輝く歩いて楽しい温泉街にするには、無くなったお店や旅館(スペース)を再生していきたいと考える。」



関係者はこうした取り組みを通じて、温泉街に活気を取り戻したいとしています。