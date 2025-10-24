¹âÁÒ·ò¤¬¾¼ÏÂ¤òÀ¸¤È´¤¤¤¿ÆÃ¹¶Ââ¤È¤·¤ÆÈá°¥¤òÁÊ¤¨¤«¤±¤ë... ºÊÌò¡¦ÅÄÃæÍµ»Ò¤È¤ÎÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¼Çµï¤âÉ¬¸«¡Ö¥Û¥¿¥ë¡×
Ë×¸å11Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢¤Ê¤ª¤â¿¼¤¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÌ¾Í¥¡¦¹âÁÒ·ò¡£¤½¤Î¹âÁÒ¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¹ß´ú¹¯ÃË´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë¡£¹âÁÒ¤È¤Ï1966Ç¯¸ø³«¤Î¡ÖÃÏ¹ö¤ÎÙÝ¤ËÌÀÆü¤Ï¤Ê¤¤¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë20ËÜ¤ÎºîÉÊ¤ò»Ä¤·¡¢"²«¶â¥³¥ó¥Ó"¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤¿¡£1978Ç¯¸ø³«¤Î¡ÖÅß¤Î²Ú¡×¡¢1981Ç¯¸ø³«¤Î¡Ö±ØSTATION¡×¡¢1985Ç¯¸ø³«¤Î¡ÖÌëºµ¡×¤Ê¤É¡¢Ì¾ºî¤¾¤í¤¤¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê²«¶â¥³¥ó¥Ó¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï2001Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥Û¥¿¥ë¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¢£¡ÖÌëºµ¡×¤ä¡ÖÅ´Æ»°÷¡×¤Ç¹âÁÒ¤È²«¶â¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À¹ß´ú¹¯ÃË´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ
Åì±ÇÁÏÎ©50¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ëËÜºî¤Ï¡¢·ãÆ°¤Î¾¼ÏÂ¤òÀ¸¤È´¤¤¤¿ÆÃ¹¶Ââ¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤Ç¤¢¤ëÃË¤È¡¢¤½¤ÎºÊ¤Î¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£µÓËÜ¤Ï¡¢¡ÖµÁÌ³¤È±éµ»¡×¤ÎÃÝ»³ÍÎ¤È¹ß´ú´ÆÆÄ¤¬¶¦Æ±¤ÇÃ´Åö¡£¤Þ¤¿¡¢»£±Æ¤Ï¡ÖÅ´Æ»°÷¡×¤Ê¤É¹ß´ú±Ç²è¤ÎÂçÈ¾¤òÃ´Åö¤·¤¿ÌÚÂ¼Âçºî¤¬Ì³¤á¡¢ÆÈÆÃ¤Ê±ÇÁüÈþ¤òºî¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Î½ªÀï´ÖºÝ¡¢ÆÃ¹¶Ââ°÷¤À¤Ã¤¿»³²¬(¹âÁÒ·ò)¤Ï´ñÀ×Åª¤ËÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¡£¤½¤Îºá°´¶¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ºÊ¤ÎÃÎ»Ò(ÅÄÃæÍµ»Ò)¤È¼¯»ùÅç¤Çµù¶È¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¿ÕÂ¡¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÎ»Ò¤òµ¤¸¯¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÅ¤«¤ËÊë¤é¤¹»³²¬¤Î¸µ¤Ë¡¢ÀÄ¿¹¤ÇÊë¤é¤¹ÆÃ¹¶ÂâÃç´Ö¤ÎÆ£»Þ(°æÀîÈæº´»Ö)¤¬È¬¹ÃÅÄ»³¤Ç¼«»¦¤·¤¿¤È¤ÎÊó¤»¤¬ÆÏ¤¯¡£»³²¬Æ±ÍÍ¤ËÆÃ¹¶Ââ¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤È¤·¤Æ¤Î¶ìÇº¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿Æ£»Þ¤Ï¡¢Å·¹ÄÊø¸æ¤òµ¡¤Ë¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ËËë¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ÀïÍ§¤Î¼«»à¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿»³²¬¤Ï¡¢¿É¤¤²áµî¤ò¸þ¤¹ç¤¦³Ð¸ç¤ò·è¤á¤ë¡£
¤ä¤¬¤Æ»³²¬¤ÏÆÃ¹¶Ââ°÷¤¿¤Á¤«¤é"ÃÎÍ÷¤ÎÊì"¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ÆÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢ÃÎÍ÷¤ÎÉÙ²°¿©Æ²¤Î½÷¼ç¿Í¡¦»³ËÜÉÙ»Ò(ÆàÎÉ²¬Êþ»Ò)¤Ë°ÍÍê¤µ¤ì¡¢ÆÃ¹¶¤ÇÀï»à¤·¤¿Ä«Á¯½Ð¿È¤Î¶â»³¾¯°Ó(¾®ß·À¬±Ù)¤Î°äÉÊ¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë´Ú¹ñ¤Ø¤ÈÎ¹Î©¤Ä¡£¤¸¤Ä¤Ï¶â»³¤ÏÃÎ»Ò¤Îµö²Ç¤À¤Ã¤¿ÃË¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀïÁè¤Ç±¿Ì¿¤ò¶¸¤ï¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿...¡£
ËÜºî¤ÏÀïÁè¤ÎÈá·à¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¡Ö°¦¤ÈìÞºá¤ÎÊª¸ì¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÍ¾Çò¡×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÆüËÜÅª¤ÊÌ¾ºî¤È¸À¤¨¤ëºîÉÊ¤À¡£Á°½Ò¤·¤¿ÌÚÂ¼Âçºî¤Ë¤è¤ë±ÇÁüÈþ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÀÅëí¤µ¤òÃ¹¤¨¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¹âÁÒ·ò¤ÎÍÞ¤¨¤¿±éµ»¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹âÁÒ·ò¤Î¸åÇ¯¤ÎÂåÉ½ºî¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤¬¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤äÊª¸ì¤Ëµ¯Éú¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢ÈÝÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤â¤¢¤ë¡£É×ÉØ°¦¤ò¼ç¼´¤Ë¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÀïÁè±Ç²è¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ëËÜºî¤Ï¡¢ÆÃ¹¶¤Ç»à¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÌµÇ°¤µ¤äÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¼Ô¤ÎÈá°¥¤òÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¡£
¢£¹âÁÒ¤ÈÁêÀ¤¬È´·²¤ÊºÊÌò¤ÎÅÄÃæÍµ»Ò¤ÎÃúÇ«¤Ê¼Çµï¤Ë¤âÃíÌÜ
»³²¬¤ò±é¤¸¤ë¹âÁÒ¤Ï¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤ººÇ¾®¸Â¤Î¸ÀÍÕ¤ÈÉ½¾ð¤Ç¿´¾ð¤òÉ½¤¹¼Çµï¤¬È´·²¤À¡£ºÊÌò¤ÎÅÄÃæÍµ»Ò¤â¹¥±é¡£¹âÁÒ¤È¤Ï24ºÐº¹¤È¼ÂÇ¯Îð¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯ºÊÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÂ¼å¤ÇÍ¾Ì¿Àë¹ð(ËÜ¿Í¤Ë¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤)¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀßÄê¤Ç¡¢¼å¼å¤·¤¤À¼¤ä»ÑÀª¤À¤±¤Ç¤â¤½¤ì¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃúÇ«¤Ê¼Çµï¤Ë¤â´¶¿´¤¹¤ë¡£
¹âÁÒ¤È¤ÎÁêÀ¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤È¤·¤ÆÁÞÆþ¤µ¤ì¤ë¡¢Àã¤ÎÈ¬¹ÃÅÄ»³¤ÇÃ°ÄºÄá¤Î¿¿»÷¤ò¤·¤Æ2¿Í¤¬¤ª¤É¤±¤ë¾ìÌÌ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£¹âÁÒÆ±ÍÍ¤Ë´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤³¤½¤Ê¤¤¤¬¡¢¶õµ¤´¶¤À¤±¤ÇÉ×ÉØ¤Îå«¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¹âÅÙ¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¢£¡ÖÃÎÍ÷¤ÎÊì¡×¤ò±é¤¸¤ëÆàÎÉ²¬Êþ»Ò¤Î°µÅÝÅª¤Ê±éµ»¤Ë´¶Æ°¡ª
¤À¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤½¤ó¤Ê2¿Í¤ÎÌ¾±é¤ËÈæ¸ª¤¹¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤±éµ»¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢»³ËÜÉÙ»ÒÌò¤ÎÆàÎÉ²¬Êþ»Ò¤À¡£ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢»ÜÀß¤Ø¤ÎÆþµï¤òµ¡¤Ë³«¤«¤ì¤¿¡ÖÁ÷¤ë²ñ¡×¤ÎÀÊ¾å¤Ç¡¢Æ£»Þ¤ÎÌ¼¡¦¿¿¼Â(¿å¶¶µ®¸Ê)¤Ë²ÖÂ«¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¤À¡£
ÉÙ»Ò¤ÏÆÃ¹¶Ââ¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¡¢Èà¤é¤ò»àÃÏ¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿²ùº¨¤ÎÇ°¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¡£¡Ö¼Â¤Î¿Æ¤Ê¤é¡¢²æ¤¬»Ò¤Ë»à¤Í¤È¤Ï¸À¤ï¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼«Ê¬¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤â»Ò¶¡¤ò¼é¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦...¡×¤ÈÎÞ¤òÎ®¤·¤ÆÁÊ¤¨¤ë¤Î¤À¡£ÀÅ¤«¤Ë¿Ê¤àÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î´¶¾ð¤¬È¯Ïª¤µ¤ì¤ë¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¶»¤òÂÇ¤Ä¡£¤Þ¤µ¤Ë°µÅÝÅª¤Ê±éµ»¤Ç¤¢¤ê¡¢¿¿¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾¼ÏÂ½é´ü¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀïÁè¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤Î»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
Êª¸ì¤Î½ªÈ×¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤ØÅÏ¤Ã¤¿»³²¬É×ºÊ¤¬¶â»³¾¯°Ó(ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥½¥ó¥¸¥§)¤ÎÀ¸²È¤òË¬¤ì¤ë¤¬¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é´¿·Þ¤Ï¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ï»à¤ó¤À¤Î¤Ë¡¢²¿¸Î¤ªÁ°¤ÏÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¸·¤·¤¤ÈóÆñ¤Î¸ÀÍÕ¤¹¤éÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æ¿É¤¯¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤À¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»³²¬¤Ï°äÂ²¤Ë°äÉÊ¤òÅÏ¤·¤Æ¡¢Èà¤¬»Ä¤·¤¿°ä¸À¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¶â»³¤¬¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç½Ð·â¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢´¶¾ð¤ò²¡¤·»¦¤·¤Ê¤¬¤é¤âÉ¬»à¤Ç¤½¤ì¤òÆÏ¤±¤ë»³²¬¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¹âÁÒ·ò¤Î±éµ»¤Î¿¿¹üÄº¤Ç¤¢¤ë¡£
¸ø³«Åö»þ¡¢ËÜºî¤Ï¡ÖÀ¯¼£¿§¤¬¶¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤â¼õ¤±¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬ËÜºî¤ÎÉ¾²Á¤òìÊ¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£¹âÁÒ·ò¤Ï¡¢1¥Æ¥¤¥¯¤Ç»£¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£¡ÖËÜÊª¤Î¿´¾ð¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¼Çµï¤ò²¿ÅÙ¤â±é¤¸¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¡×¤À¤È¹Í¤¨¤¿¤«¤é¤À¡£¡Ö¸Ä¿Í¤ÎÀ¸¤Êý¤¬¼Çµï¤Ë½Ð¤ë¡×¤«¤é¤È¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬±éµ»¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤ò´Î¤ËÌÃ¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¹âÁÒ¤Î±éµ»¤Î¿¿¿ñ¤Ë¿¶¤ì¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Û¥¿¥ë¡×¡£È¿Àï¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´¶¤¸¼è¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÉ×ÉØ°¦¤òÉÁ¤¤¤¿¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤ÈÂª¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Ê¸¡áÅÏÊÕÉÒ¼ù
ÊüÁ÷¾ðÊó¡Ú¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡Û
¥Û¥¿¥ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯11·î10Æü(·î)18:00~
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§Åì±Ç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
½Ð±é¡§¹âÁÒ·ò¡¢ÅÄÃæÍµ»Ò¡¢¾®ÎÓÌ»ø¡¢²ÆÈ¬ÌÚ·®¡¢°æÀîÈæº´»Ö¡¢ÆàÎÉ²¬Êþ»Ò¡¢Ãæ°æµ®°ì¡¢¸¶ÅÄÎ¶Æó¡¢¿å¶¶µ®¸Ê
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£