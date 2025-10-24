¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï150Ëü±ßÅ¾Çäµ¿¤¤¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à3·î¤Î³«ËëÀï¡¢ÃËÂáÊá
¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î³«ËëÀï¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤òÌó31ÇÜ¤Î150Ëü±ß¤ÇÉÔÀµ¤ËÅ¾Çä¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£À¸³è°ÂÁ´ÆÃÊÌÁÜººÂâ¤Ï24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Æþ¾ì·ôÉÔÀµÅ¾Çä¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡¢Ìµ¿¦°ÂÅÄÀµÀ²ÍÆµ¿¼Ô¡Ê57¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£³«ËëÀï¤Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤é¤¬½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±Ââ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÏºòÇ¯1·î°Ê¹ß¡¢Ìîµå¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÅ¾Çä¤Ç·×Ìó450Ëü±ß¤ÎÍø±×¤òÆÀ¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¸Ä¿Í¤Ç¿½¤·¹þ¤ß¡¢Àµµ¬¤ËÅöÁª¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¤¤ÄÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²Ô¤²¤ë¤Î¤ÇÂ³¤±¤¿¡×¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£