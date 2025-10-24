「侍トリオ」世界一へ始動！大谷翔平「最高の舞台」山本由伸＆佐々木朗希も気合十分　ワールドシリーズ連覇へ決意

メジャーリーグのワールドシリーズ開幕を25日に控え、ロサンゼルス・ドジャースの侍トリオが意気込みを語りました。

大谷翔平選手：

（トロント・ブルージェイズは）本当に素晴らしいチームだなという印象を持っているので、そういうチームの人たちとこういう舞台で対戦できるということは素晴らしいことだなと思います。

大谷翔平選手（31）はフリーバッティングでも、33スイング中14本の柵越えを披露するなど絶好調。

第3戦以降の先発も予定されており、ブルペンでも調整を行いました。

大谷翔平選手：

やっぱり勢いが今一番あると思いますし、その上でもちろん実力も素晴らしいチームだと思うので、初戦がカナダでありますけど、逆に言えばそこで勝って、良い形でLAに戻るというのが最高のシナリオなんじゃないかな。

また、第2戦の先発が有力視される山本由伸投手（27）、新守護神の佐々木朗希投手（23）もワールドシリーズへ準備万端です。

山本由伸投手：

本当に特別な試合だと思ってますし、これを勝った先にまた特別なものがあると思うので、とにかく全員で頑張りたいと思います。

佐々木朗希投手：

自分の力を発揮して、チームに貢献して、自分の野球人生の良い経験になればとは思っています。