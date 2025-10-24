倖田來未、大胆シースルーボディスーツ姿にファン騒然「服着てないのかと」「驚いた」
【モデルプレス＝2025/10/24】歌手の倖田來未が、10月23日に自身のInstagramを更新。ボディが透けるステージ衣装での姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】42歳歌姫「服着てないのかと思った」美ボディ全開衣装姿
倖田は10月18日からスタートしたライブツアー「KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE」でのショットを公開。「25周年ツアーだけあって、めちゃんこ楽しかったです」と綴りつつ、宇宙や星をテーマにしたと思われるシルバーのステージ衣装でのショットを多数投稿している。胸部分はメタリックな装飾で隠されているものの、上半身全体が透けているボディースーツで、美しい体のラインだけでなく、へそ部分も透けて見えるコスチュームとなっている。
この投稿には「宇宙から女神降臨」「ビジュ爆発」「一瞬服着てないのかと思いました」「攻めたスタイルに驚いた」「着こなせるの凄い」「似合う」「ハイセンス」「目のやり場に困る」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆倖田來未、ボディ透けるステージ衣装
◆倖田來未の美脚に反響
