稲垣来泉「オールドルーキー」姉妹役・泉谷星奈出演「SPY×FAMILY」観覧 再会2ショットにファン歓喜「2人とも背が伸びてる」「ずっと仲良しで尊い」
【モデルプレス＝2025/10/24】子役・泉谷星奈の公式Instagramが10月22日に更新された。女優の稲垣来泉との再会ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】日曜劇場 姉妹役の再会ショットが激アツ
東京・日生劇場で上演中のミュージカル「SPY×FAMILY」に出演している泉谷は「大好きな稲垣来泉さんが観に来てくれました！！」と稲垣が同作の見学に来てくれたことを報告した。
また2人は2022年に放送された日曜劇場『オールドルーキー』（TBS系）にて、新町家の姉妹役として共演していたことを受け、ハッシュタグで「＃新町姉妹」と投稿。他にも泉谷の頭に稲垣が手を添えたオフショットも披露し「くるみちゃんの嬉しい感想にラナは感激！！」「くるみちゃん 観に来てくれてありがとう。また共演できるように頑張ります！！」とつづっている。
この投稿には「2人とも背が伸びてる」「ずっと仲良しで尊い」「本物の姉妹みたい」「また共演してほしい」「もうお姉さんだね」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆泉谷星奈、“新町姉妹” 稲垣来泉と再会
◆泉谷星奈の投稿に反響
