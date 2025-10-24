“マナカナ”三倉茉奈、鍋いっぱい具沢山おでん投稿「まさに冬の味覚」「真似して作りたくなる」と反響
【モデルプレス＝2025/10/24】女優の三倉茉奈が10月23日、自身のInstagramを更新。鍋いっぱいの手作りおでんを公開し、反響が寄せられている。
【写真】39歳双子女優「彩りが綺麗」鍋いっぱいの具沢山おでん
三倉は「急に寒くなったので、おでん。おでんとお鍋の季節、嬉しい」と、鍋いっぱいに作った具沢山のおでんを公開。温かいだし汁の中に大根や卵、練り物、鶏肉などが並ぶ、家庭的で心温まる一品を披露した。「でも、今日また暖かい！！服選び難しい！」と綴り、「寒暖差激しいので、体調管理気を付けましょう」と呼びかけた。
この投稿には「おでん美味しそう」「具材の彩りが綺麗」「温かい気持ちになる」「食卓が幸せそう」「まさに冬の味覚」「真似して作りたくなる」といった反響が寄せられている。
三倉は2019年2月、かねてより交際していた関西出身の一般男性と結婚。2020年12月に自身のInstagramを通じて第1子を出産したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】39歳双子女優「彩りが綺麗」鍋いっぱいの具沢山おでん
◆三倉茉奈、具材たっぷりおでんを公開
三倉は「急に寒くなったので、おでん。おでんとお鍋の季節、嬉しい」と、鍋いっぱいに作った具沢山のおでんを公開。温かいだし汁の中に大根や卵、練り物、鶏肉などが並ぶ、家庭的で心温まる一品を披露した。「でも、今日また暖かい！！服選び難しい！」と綴り、「寒暖差激しいので、体調管理気を付けましょう」と呼びかけた。
◆三倉茉奈の投稿に反響
この投稿には「おでん美味しそう」「具材の彩りが綺麗」「温かい気持ちになる」「食卓が幸せそう」「まさに冬の味覚」「真似して作りたくなる」といった反響が寄せられている。
三倉は2019年2月、かねてより交際していた関西出身の一般男性と結婚。2020年12月に自身のInstagramを通じて第1子を出産したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】