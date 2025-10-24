元AKB48浦野一美、夫＆娘2人との密着ショット公開「素敵な家族写真」「幸せが伝わる」と反響
【モデルプレス＝2025/10/24】元AKB48でタレントのcindy（シンディー）こと浦野一美が10月23日、自身のInstagramを更新。家族4人での写真を公開し、反響が寄せられている。
◆浦野一美、家族4ショット公開
浦野は「お誕生日を迎えました。私とベビディちゃんは10月生まれなので、今年も一緒にお祝いをさせていただきました」と投稿。続けて「新しい家族が加わり、”可愛い”があふれる毎日に幸せを感じています」と綴り、9月に出産を発表した第2子を加えた家族4人でのバースデーショットを公開した。バルーンやケーキで装飾された空間で写された写真では、夫と2人の子どもとともに幸せいっぱいの笑顔を見せている。
◆浦野一美の投稿に反響
この投稿には「なんて素敵な家族写真」「笑顔に癒やされる」「幸せが伝わる」「お子さんたちが可愛すぎる」「優しい表情にほっこり」「理想の家族」といったコメントが寄せられている。
浦野は2022年5月、6歳年下の一般男性との結婚を報告し、2023年10月に第1子の出産を発表。2025年6月に産後1万人に1人と言われている後遺症「直腸膣瘻」になったことを公表し、8月には病気の完治と第2子の妊娠を報告していた。（modelpress編集部）
