「まさかこんな検索してるなんて…」夫のスマホに隠されていた“優しさ”に8,300いいね「尊い」「涙止まらん」【ママリ】

9アリス🦖☺︎(@arisu6305)さんの投稿です。子育ては大変なこともあり、夫婦での協力が必要になりますよね。しかし、どちらかが頼り切りになってしまうなど、夫婦間で育児に対する温度差があることも。





旦那が風呂場にスマホ放置してて

検索履歴開きっぱなしだった。

少しの好奇心で見てしまった。



2ヶ月赤ちゃんうんち

2ヶ月赤ちゃん成長

2ヶ月赤ちゃん笑う

仕事関連の検索

ミルクの量

𓏸𓏸温泉営業時間

お食い初め

仕事関連の検索

赤ちゃんが泣き止む音楽



温泉行かせてあげよ😭✨

投稿者・9アリス🦖☺︎さんはある日、検索履歴が開きっぱなしになっていた夫のスマホを、少しの好奇心で見てしまったそう。ちょっとひやりとする展開ですが、そこには父としての夫の気持ちが残されていました。

夫の検索履歴に残されていたのは「ミルクの量」「赤ちゃんが泣き止む音楽」など、ほとんどがお子さんのこと。まさに親としての課題にママと一緒に向き合ってくれていることに、胸が温かくなりますね。ひとつだけ「温泉営業時間」という履歴から、息抜きしたい気持ちもうかがえます。



この投稿には「こんなふうに一緒に子育てしたい」「一緒に育児するってこういうこと」といったコメントが寄せられていました。アリスさんの「温泉行かせてあげよう」という言葉も素敵ですね。子育ては大変なこともあるからこそ、協力できるパートナーが大切な存在となっていくことでしょう。素敵な夫婦の姿に、心が温まる投稿でした。

3歳児健康診査では保健師が子どもに質問をしたり、ちょっとした指示をしてやり取りを確認することもあります。子どもの成長を確認できる大切な機会。事前に準備や練習をして行く方もいるのではないでしょうか。



投稿者・むかご🐵🐯(@jinenjyo17)さんの3歳の娘さんは、保健師さんに「お名前は？」と聞かれ「ななちゃん」と下の名前を答えました。保健師が「なに、ななちゃんかな？」とフルネームを確認すると…。100点満点！なかわいい回答が返ってきました。

3歳0ヶ月、丸腰で3歳児健診へGO(事前の視力検査、尿検査提出できず&練習なし)



保健師さん「お名前は？」

👶「ななちゃん」

保「なに、ななちゃんかな？(フルネームを言わせたい)」

👶「かわいい、ななちゃん」



OKもらえた🤣

「なに、ななちゃんかな？」とフルネームが知りたい保健師に、娘さんは「かわいい、ななちゃん」と答えたそうです。もちろんです！とその場にいた全員が和んだのではないでしょうか。普段から周りの方にかわいいと声をかけられている証拠ですね。



この投稿には「ちゃんとやり取りできてるし、親からかわいがられて育ってるの分かるし200満点の答えすぎる」「永遠にこういうツイート見ていたい」といった、かわいいななちゃんの答えに癒された方からのコメントが寄せられていました。そのまま自信をもって大きくなってね…と願わずにはいられない、素敵な投稿でした。



GAO(@take1226man)さんの投稿です。ある日、3歳の息子さんを連れて、テーマパークに行ったそう。息子さんは初めての訪問で楽しんだものの、帰宅後は何事もなかったかのようでした。



思い出に浸らない様子を見て、親としてエゴだったかもと反省したGAOさん。後日、写真を見返しながらお土産のお菓子を食べていたら、息子さんの口から衝撃の言葉が飛び出します。かわいすぎる発言に思わず笑顔になるはず。

先月、家族で初めてTDLに行った。3歳児、旅行後は感想もなく、全く浮かれていなかったので、（親のエゴだったな）と反省していたんだけど、

今日、当日の写真を見返しながらお土産のお菓子を食べていたら、

「夢じゃなかった！」とトトロばりに喜び始めた

夢の国での出来事を夢だと思っていたらしい

テーマパーク内で楽しんで帰宅した後、どうも思い出に浸るような様子がなかったという息子さん。楽しくなかったのか…とGAOさんは反省したそうなのですが、後日改めて写真とお土産のお菓子を食べていたら「夢じゃなかった！」と喜び出した息子さん。当日はまさに「夢の中にいるような気持ち」だったのでしょうね。



写真とお土産によって「夢じゃなかったんだ」と気づいたのだとしたら、なんてかわいらしいのでしょう。旅行後の感想や浮かれた様子がない理由がわかり、GAOさんとしてはスッキリしたことと思います。また、息子さんも夢ではなかったとわかって、うれしさ倍増ですね。



子どもならではのかわいらしいエピソードに、思わずほっこりとした気持ちになる投稿でした。

