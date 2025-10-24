「創彩少女庭園」コトブキヤショップ限定品「タイニークローゼット ジャージセット」が2026年4月に発売ジャージ上下とTシャツと運動靴の4点セットが登場
【タイニークローゼット ジャージセット】 2026年4月 発売予定 価格：各4,950円
コトブキヤは、プラモデル用衣服「タイニークローゼット ジャージセット」をコトブキヤショップおよびコトブキヤオンラインショップにて10月24日11時より予約受付を開始した。発売は2026年4月を予定し、価格は各4,950円。
本商品は「創彩少女庭園」シリーズに対応したプラモデル用衣服で、学生定番アイテムのジャージセットとなっている。ジャージは赤、紺で長ズボンタイプｔなっている。また、モノトーンカラーはショートパンツタイプとなっている。
伸縮性に優れた薄手の生地で作成され、スポーツなど動きの大きなポージングの再現に適している。ジャージ上着の前面はホックで手軽に開閉ができる。ドレスアップボディに対応した運動靴が付属。なお、ランナー状態で付属するため組み立ての必要がある。
