「恐怖で30分間動けなかった…」大人が立ちすくむ中…ピンチを救った女子高生に拍手のエピソード【ママリ】

「うそでしょ…」マンションの階段にセミが！30分後に現れた女子高校生がサラッと解決！

家事・育児・お仕事などで疲れたり、殺伐とした日々にモヤモヤしたりしているとき、ちょっとしたうれしいできごとがあると心がほっこりしますよね。アプリ「ママリ」でも、偶然遭遇した「ほっこりエピソード」がたくさん投稿されています。この記事では、心が温まるような投稿エピソードを3選でご紹介します。

マンションの階段を上がったところの天井に蝉がいて、なかなか部屋に行けず、、、。数年前に落ちている蝉がこちらに向かって飛んできてからこの世で1番蝉が苦手になってしまったので、蝉がいる所は怖くて通れなくなりました😢

息子も抱いてるし、走って通って落ちてきたらどうしようとか考えたら全然行けなくて30分その場から動けず。 出典：

急に飛んでくる虫っていますよね。いつどこに飛んでくるかわからないものこそ恐怖を感じるということがあると思います。H子さんは過去の経験からセミが大の苦手になってしまったそう。



1歳8か月の子どもを抱っこしたまま、H子さんは30分もその場で立ち往生するはめに。すぐに飛んでいってほしい時に限ってどこにも行かずにその場所にいる、というのも虫あるあるなように思いますね。H子さんと子どもはいつまでその場にいればいいのでしょうか、無事に自宅に入れる時が来るのでしょうか。

女子高校生が救世主に

そこに同じマンションに住んでいる女子高生くらいの女の子が通ったので助けを求めると、部屋から虫取り網を持ってきてくれて助けてくれました。女の子も、蝉あんまり好きじゃないって言ってたのに😢 出典：

H子さんと子どもの救世主となったのは、予想外にも女子高校生でした。その女子高校生は同じマンションに住んでおり、せみも苦手だったはず。なのに、困っているH子さんと子どものために、セミを捕まえてくれるという親切ぶり。わざわざ虫取り網を持ってきて捕まえて解決するというやり方もスマートでかっこいいですね。



とてもうれしかったH子さんは、助けてくれた女子高校生に何かお礼がしたい！と思う程。

お歳暮でもらったゼリーしかありませんが、ゼリーを三つほどもって明日お礼に行こうと思うのですが、蝉から助けてもらったからお礼に行くっておかしくないですよね？なんか、これくらいでお礼に行って「え？、、、」って思われるのも嫌だなって思ってしまい。私が逆だったら、「全然気にしなくていいのにー！」とは思いますけど、おかしいとは思わないんですが、皆様だったらどう思いますか？

すごいしょうもない質問ですいません。笑😅 出典：

セミで悩んだ後は、お礼の品について新たな悩みを抱えるH子さんなのでした。人からもらう親切や優しさは本当にうれしいですよね。

新しく配属された女上司「わかってあげられなくてごめんね、でも…」出てきた言葉に感動

ある日生理痛が酷く、それでも仕事をしていると

「顔色悪いし、朝から元気ないよ？どうしたの？」

とAさんが聞いてきました。

『ただの生理痛なので…』と言うと

「生理痛は体が休みたいよ～って言ってるサインだよ？私、生理痛軽いから〇〇さんの辛さ分かってあげられなくてごめんね💦でも人それぞれなのは理解してるし、自分を大切にしないと！今まで気付いてあげられなくて申し訳無いよ、ほんと。今日は休も休も！」と言ってくれました。

嬉しくて泣きそうになり、頷きました。

「〇〇課長！すいません、私、すっかり忘れてて…〇〇さん今日午後から休暇取ってたんです💦ほんとすいません！」と、元々今日休暇を取っていたように伝えてくれました。

「じゃあ、ゆっくり休んで！明日も体調良くなかったら連絡してくれればいいからね～」と笑顔で手をふってくれました。それが１年前の話です。 出典：

妊娠中、つわりが酷い時も「今のうちに甘えまくりな？」

それからすぐに妊娠が発覚。

つわりが酷く仕事も休みがちになっていた頃、あまりに自分が情けなくて情けなくて、Aさんについ弱音を吐いてしまいました。

『つわりが辛い。つわりのせいで仕事休んでAさんに負担がいってるのも辛い。午前は体調良くて仕事いけると思っても午後に体調悪くなって早退するのも辛い…』と。

Aさんは背中を擦りながら

「そっかそっか。つわり辛いよね。分かるよ～。

辛いのに仕事来てくれてありがとうね！

でもね、今はお腹の赤ちゃんと〇〇さんの体と心が最優先だよ？私は仕事優先しちゃって、自分を毎日責めてほんと辛かったから、自分の後輩ちゃんにはそういう思いをしてほしくない！

それにね、周りのおじさまたち、みんな〇〇さんのこと心配してるんだよ？ちゃんと病院いったかな？とか、倒れてたりしないかな？〇〇さん連絡してみたら？とか。もうみんな孫が産まれるの楽しみなんだよ！最高の職場だよ！今のうちに甘えまくりな？業務もみんなでやってるから負担もないし、ちゃんと定時に帰ってるよ！」

と励ましてくれました。

セクハラ、マタハラと言われるこのご時世。

イチゴって葉酸たくさん入ってるらしいから食べな！と買って来てくれる課長や、重いの持たないで！走らないで！お茶も俺がやるから！と旦那よりも過保護な同期。何より、頼りになる先輩ママのAさんに囲まれて、無事に出産しました。 出典：

自分が大切にされていたことを知り、涙が溢れました

先日、Aさんのスマホを使ってテレビ電話で赤ちゃんを初披露しました。最初はAさんと同期の２人だけでしたが、奥から「お！〇〇か？」と課長登場。

「可愛いな～」と初めて見るデレデレの課長。

次々と職場のみなさんが画面に映り始め、「おめでとう！おつかれ！」「めっちゃ可愛いな～」と、楽しそうにしている皆さんを見て、うちの子の誕生をこんなに楽しみにしていてもらっていた事。自分が大切にされていたことを知り、涙が溢れました。



「〇〇さん、ほんとにお疲れ様！良く頑張ったね！偉い！何か悩みとか愚痴とか、相談でもいい。もちろん親バカ発言も大歓迎！これから初めての育児で大変なこともあるけど１人で抱え込むことないからさ、辛くなる前にここにおいでね！ベビーシッターたくさんいるからお昼寝し放題だよ！私も未熟だけど、話し相手にはなれるし！」とAさんに言っていただきました。 出典：

職場の環境を変えてくれたのはAさんだった

聞いた話ですが、妊娠出産のことを考え、女性職員を分散して各部署に置く提案をし、私の部署に異動してきたそうです。

若い子や結婚したばかりの子、子育て世代のママを同じ部署に置くと妊娠しました、休みます。といった時に気を遣うようになり、職員環境が悪くなる。相談出来る相手がいないのも問題。

男性と違って、結婚妊娠出産で生活スタイルもワークバランスも変わることに理解をしてもらう取り組みをしたのもAさんだったそうです。



AさんはAさんできっと色々大変だったんだと思います。自分がされて嫌だったことを改善し、後の世代に同じ思いをさせたくないという考え方のもと、行動し実現までするのは素晴らしいなと思います。



私もこんなかっこいい女性になりたい！ 出典：

この投稿には「素晴らしい上司ですね😊私もそうなりたいです🥺」「私もそのAさんにお会いしたいと思うほど読んでて素晴らしい人なんだと思いました😞👏」「そんな素敵な方たちが近くにいるって羨ましいです！」といった声が寄せられました。



女性が出産後も働きやすい環境を会社の方から率先して整えようとしてくれるのはとてもありがたく、これからの社会には必要不可欠な動きに思います。

外出先で泣く赤ちゃんを目撃したわが子「ママ、赤ちゃんって…」相手の親が涙、エピソードに反響集まる

ショッピングモールのご飯食べるところに小さい子供が座れるようなスペースがありそこで5歳と3歳の子供を連れてご飯かを食べてました。

隣の方が生後半年も経ってないくらいの子と3歳のお子さんを連れたママさんがいて、下の子がミルクの時間になり泣いている+お姉ちゃんも自分でご飯が食べれなくて泣いていて

その方がすみませんってこちらに頭を下げいて

その時に

下の子が私に「ママ赤ちゃんって泣くのがお仕事なんだよね！」

上の子「そうだよ、まだお話ができないからね」

って話をしてたのを隣のお母さんが聞いていて涙を流しながらうちの子供達にありがとうって言っていて

それを見た子供達が「お母さんが泣いている時はピンチなんだ！パウパトロールに電話だ」って言ったんです笑

私が泣きたい時に言い聞かせたことが今になって出てきたみたいです笑 出典：

食事中、隣で小さな子ども2人を連れたママさんを見かけたという投稿者さんと子どもたち。赤ちゃんも上の子も泣いているという状況を見て投稿者さんの子どもたちはすかさず「赤ちゃんは泣くのが仕事」と言ってくれたそう。



迷惑・うるさいと思うのではなく、子どもたちが本心から優しくフォローしている姿に、投稿者さんも誇らしかったでしょうね。

お友達も一緒に食べよってみんなでご飯食べていて

最後はとても楽しく笑ってバイバイできたんですけれども

2年前ぐらいは子供達が泣いてる立場だったのに人のことを助けられるようになっていて

そのお母さんもそれを受け入れてくれてとても平和でいい日だったなと思いました！笑

ただの私の嬉しかったことでした😂😂 出典：

また、子育て中は肩身が狭い思いをする場面がたくさんあると思いますが、相手のママも心強い気持ちだったのではないでしょうか。



赤ちゃんの上の子と一緒にご飯を食べて、楽しく笑って同じ時間を過ごせたなんて素敵。それはもう誰かに伝えたくて仕方がなくなるようなエピソードですよね。

「素敵すぎる！」ママたちからの反響が集まる

この投稿に対し、ママリでは投稿者さんや子どもに対する絶賛の声がいくつも寄せられていました。

すごく素敵なお子さんで心がぽかぽかしました…！🥰

そんなお子さんを育てたお母さんが一番素敵です✨私も頑張ろうって思えましたありがとうございます！ 出典：

子どもは親の背中を見て育ちます。子どもたちがこんなに素敵な対応ができたのは、投稿者さんの人柄や子どもとの関わり方が素晴らしいからかなと想像できます。自分の言動を振り返るきっかけにもなりました。



他にもこんなコメントもありました。

お子さん素敵すぎます🥹

そんなお子さんを育てたママリさんも素敵すぎます✨



うちの子もそうなっていって欲しい…🥹 出典：

我が子にはこんな子になってほしいというママ目線の声もありました。優しさや思いやりのある子というのは理想ですが、それは何か大きなことではなくとも、ちょっとした言動やしぐさで十分なのだと考えさせられますよね。



子どもの温かい気持ちに、胸がポカポカと温まるエピソードでしたね。

