成長早すぎ？赤ちゃん用便利グッズ購入→使わずじまいの結末に1万いいね「たくましい」「つよい」【ママリ】

使うタイミングがなくなってしまった、哺乳瓶ホルダー

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、つなさんど☺︎4️⃣Ⓜ︎👾🎀🍓☁️💖(@3dreSo)さんの投稿した娘さんのお写真です。赤ちゃんは徐々に自分で哺乳瓶やスプーンなどを使えるようになりますが、そうした少しずつ成長していく姿を見守るのはうれしいものですね。つなさんどさんは、4か月の娘さんのため哺乳瓶ホルダーを購入しますが、爆笑の結末に…！

投稿者・つなさんど☺︎4️⃣Ⓜ︎👾🎀🍓☁️💖(@3dreSo)さんは、生後4か月の娘が小さな手で哺乳瓶を持ちやすいよう「哺乳瓶ホルダー」を購入しますが、爆笑の結末に…！速すぎる成長スピードに、たくましさを感じられるお写真がこちらです。

©3dreSo

哺乳瓶を自分で持つやつ買ってみたんですけど、とりあえず母が持っておきますね。

なんと哺乳瓶ホルダー無しで、がっしりと自分で持てるようになった娘さん。とりあえず母が持っておきますねという言葉と共に、行き場を失った新しい哺乳瓶ホルダーとつなさんどさんの手に、笑いを誘われました。



この投稿には「クスッとしてしまいました」「なくてもいけた感じ🤣」などのコメントが寄せられていました。サポートを一段飛ばした娘さんがなんともたくましいですね。母の予想を超えた子の成長にクスッとさせられる、素敵な投稿でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）