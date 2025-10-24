こんなに快適だったのか！

すでに秋が深まっているが、話は依然、7月下旬の大貴族号（先代マセラティ・クアトロポルテ）による男鹿半島遠征記である。名勝・笹川流れを通過した我々（私と弊社スタッフの安ド二等兵）は、日本海に沿ってひたすら北上を続けた。

【画像】イタ車名物ベタベタ病発症中！清水草一が所有する大貴族号こと先代マセラティ・クアトロポルテ 全27枚

購入から日も浅く、クルマがどれくらい没落しているのかよくわからない状態での遠征だけに、なにもかもが新鮮であり恐怖だった。



大貴族号こと、清水草一所有の先代マセラティ・クアトロポルテで男鹿半島へ遠征！ 清水草一

安ドの運転時、私は後席に座ってみた。

リアシートは、フロントシートに比べると新車のようにツヤツヤ。エアコンもビンビンに効いてるし、まさに貴族気分であった。さすがはエクゼクティブサルーン。こんなに快適だったのか！

オレ「安ド、このクルマ、意外といいな！」

安ド「意外どころか最高ですよ、殿！ 僕はこんなクルマを運転できてシアワセです」

オレも後席でシアワセだった。

そう言えばリアシートには、格納式のアームレストがある。そこに肘を置き、さらに貴族気分を満喫しよう。

私はアームレストを引っ張り下ろした。

その瞬間、『バツン！』という貧乏っぽい音とともに、カップホルダーが飛び出した。ストッパーが死んでいるので、自動的に出てしまうのである。さすが大貴族。

ここが一番ベタベタだよ！

アームレストにはフタがついており、内部は物入になっている。フタを開くと、3つのスイッチがあった。今まで確認していなかったが、なんのスイッチだろう。

オレ「げえっ！ このクルマ、後席も電動リクライニングとシートヒーターがついてたわ！」



後席に電動リクライニングとシートヒータースイッチがついていたが……。 清水草一

安ド「そうですか！ さすが大貴族号ですね！」

私は嬉しくなってスイッチに触れたが、その瞬間、思わず手を引っ込めた。

オレ「ひえー、ベタベタだ！」

安ド「あれ、ベタベタしてますか」

オレ「ここが一番ベタベタだよ！」

安ド「隠れベタベタですね！」

安ドはかつてアルファ166に乗っており、経年とともに樹脂内装の塗装が溶けてベタベタになる、イタ車特有の『ベタベタ病』には慣れていたが、私はこのクルマが初めてのベタベタ。フェラーリの場合、348から430までで内装のベタベタが発生するが、自分の所有中にベタベタになったことはなく、すべてベタベタ発生前か処理後の所有だったためである。

先代クアトロポルテは、ベタベタ病末期にリリースされたモデルだ。ベタベタ病は、日本の高温多湿な夏が原因と言われており、発症を免れることはできない。

ただ大貴族号の場合、ダッシュボード樹脂部（＝ベタベタ銀座）に関しては、あまりベタベタしていなかった。

触らぬ神に祟りなし！

前席周辺で一番ベタベタしているのは、運転席側のドアトリム上部。ここは、どこかの時点で安っぽい塗装が上塗りされたらしく、テカテカのベタベタで、ダッシュボード側面と接する部分は、表面がベロッと剥がれてしまっている。これは通常のベタベタ病とは症状が異なり、後天的なものらしかった。

一方、リアアームレスト内部のベタベタは、典型的なベタベタ病。触るとベタッと指に張り付き、強く触ると黒い汚れが指について取れなくなる（らしい）。こんなところにベタベタ病の巣窟が隠れていたとは……。



「このクルマ、1回ベタベタ処理をしているっぽいな！」 清水草一

ではなぜダッシュボードの樹脂部はあんまりベタベタしていないのか？

私は道の駅でじっくり眺めてみた。

オレ「安ド、このクルマ、1回ベタベタ処理をしているっぽいな！」

安ド「してますか！」

オレ「してるしてる！ ベタベタを剥がしてやり直してるよ！ でも、リアアームレスト内側はやらなかったんだ！ だからそこが超ベタベタなんだ！」

安ド「（確かめて）うわっ！ こりゃベタベタですね！ スイッチがこれじゃ、電動リクライニングもシートヒーターも使えませんね！」

オレ「うむ。触らぬ神に祟りなしだ！」

リアシートを使う機会などほぼない。このベタベタはこのまま放置し、ベタベタ病の貴重な標本として後世に伝えよう。

（つづく／隔週金曜日掲載、次回は11月7日金曜日公開予定）