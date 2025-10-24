ヨンア、8歳長男と“顔出し”親子ショット「どれも素敵な写真」 愛犬と一緒に秋のお出かけを満喫
モデルのヨンア（39）が24日までに、自身のインスタグラムを更新。長男（8）や愛犬との“お出かけショット”を公開した。
【写真】「どれも素敵な写真」ヨンア＆8歳長男の“顔出し”親子ショット ※4、5枚目
「最近のいろいろ」とつづり、近況をシェア。ハッシュタグ「#軽井沢」「#familytime」とともに、秋らしい自然の中で息子や愛犬と過ごす穏やかな時間を切り取った写真を複数枚披露した。
投稿では「秋を感じる毎日だけどあっという間に冬になりそうなくらい一気に寒くなって来た気がする ヨンズは寒いの好き？」とファンに語りかけ、「私は寒がりだから冬は苦手だけどアウターが好きだし冬は楽しいイベントが多いからワクワクしてるよ！だから体のメンテナンスも頑張る！」とコメント。大胆にお腹を見せたスタイルで、美しいボディラインが際立つ秋コーデを披露した。
さらに「ヨンズもいきなりの季節の変化に風邪引かないように暖かくしてね！」とファンを気遣うメッセージも添えている。
この投稿にファンからは「ゆっくり過ごせたみたいで 良かったね」「どれも素敵な写真」「親子shotも素敵」「秋ファッションの投稿素敵 どれもマネしたいです」などのコメントが寄せられている。
【写真】「どれも素敵な写真」ヨンア＆8歳長男の“顔出し”親子ショット ※4、5枚目
「最近のいろいろ」とつづり、近況をシェア。ハッシュタグ「#軽井沢」「#familytime」とともに、秋らしい自然の中で息子や愛犬と過ごす穏やかな時間を切り取った写真を複数枚披露した。
投稿では「秋を感じる毎日だけどあっという間に冬になりそうなくらい一気に寒くなって来た気がする ヨンズは寒いの好き？」とファンに語りかけ、「私は寒がりだから冬は苦手だけどアウターが好きだし冬は楽しいイベントが多いからワクワクしてるよ！だから体のメンテナンスも頑張る！」とコメント。大胆にお腹を見せたスタイルで、美しいボディラインが際立つ秋コーデを披露した。
さらに「ヨンズもいきなりの季節の変化に風邪引かないように暖かくしてね！」とファンを気遣うメッセージも添えている。
この投稿にファンからは「ゆっくり過ごせたみたいで 良かったね」「どれも素敵な写真」「親子shotも素敵」「秋ファッションの投稿素敵 どれもマネしたいです」などのコメントが寄せられている。