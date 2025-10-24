“親子共演”Chara＆HIMIが「Stand by Me」歌う「HIMIと一緒にいると、どうしても“母ちゃんの顔”に」
ヘインズブランズ ジャパンは、アスレチックウェアブランド Champion（チャンピオン） において、新コンテンツ 「SWEATS FOR ALL」 をきょう24日より公開した。
【動画】「さすが！」Chara＆HIMIが親子共演で「Stand by Me」歌う
今回のビジュアルおよびWebムービーでは、シンガー・ソングライターのCharaと、俳優・アーティストとして活躍する息子のHIMIが親子で共演。「性別も、年齢も、時代も超えて、今日も誰かの一着になる。」をテーマに、Championの2025年秋冬新作スウェットシャツをまとい、温かみある世界観を表現している。
ムービーでは、ベン・E・キングの不朽の名曲 「Stand by Me」をCharaとHIMIが新たに編曲・歌唱。ピアノとギターのセッションに合わせて、幅広い世代・性別・ルーツを持つ19人の人々が音楽に導かれるように集まり、それぞれのスタイルでスウェットを楽しむ姿が描かれる。
■CharaとHIMIコメント
【Charaコメント】
――「スタンド・バイ・ミー」という名曲を編曲・歌唱することが決まったときの感想や、楽曲に持っていたイメージを教えてください。
今まで「スタンド・バイ・ミー」は歌ったことがなかったかも。やっぱり、映画のイメージが強いかな。あとは、仲間と一緒に冒険に出かけるようなイメージがあります。
――原曲の良さを残しつつ、お二人らしいアレンジを加える上でこだわった点や、特にお気に入りのポイントを教えてください。
あまり頑張りすぎない感じで、自然な空気感が良かったのではないでしょうか？HIMIについていく感じでちょっとだけ癖は出しちゃったけど。癖が強いもので…。HIMIと一緒にいると、どうしても“母ちゃんの顔”になってしまうところは嫌いじゃありません。
――今回幅広い年齢・性別の総勢19人の方が出演しています。編曲いただいた楽曲と、完成したWebムービーを通して伝えたいメッセージを教えてください。
“音楽は平等に人を繋ぐ”。“音楽や仲間がいるって最高だね”ということかな。
――お二人により世代や性別を超えた親子のコラボレーションが実現しました。今回、幅広い世代の方々とも共演されましたが、完成したChampion の世界観が表現されたWebムービーの内容と、ご自身の考えで共通する部分はありますか？
ホームパーティーやライブ会場など、規模は違っても、「息子の友達は私の友達、私の友達は息子の友達みたいな、」さまざまな人と音楽を通じて年齢や性別を超えて繋がっていけるところが共通しているところですね。
――今回Champion のスウェットシャツを着用した感想や、特に気に入ったものについて教えてください。
ボーイフレンドの服を借りて着る、みたいなイメージのスタイルは個人的に好きな着こなしです。私が演奏しているシーンの様に、カジュアルなChampion のスウェットにレーシーなワンピースや赤い口紅で女性らしい装いにも変化させるのは可愛いと思ったし、ビーズの細いネックレスやゴールドのピアスとも相性は良かったね。
――Champion にお持ちの印象がありましたら教えてください。
私が中学生くらいの昭和の頃は男子が着てるイメージだったけど、近年はカラーバリエーションの豊富さや、女性でもオーバーサイズで着ると可愛いイメージがありますね。Champion のCがCharaのCとかぶって嬉しい印象。
――Champion のスウェットシャツとの思い出を教えてください。
冬場に誰か泊まりにきたときに、「あって良かった」という経験はあります。あと、スウェットシャツに刺繍をつけるのが可愛くて、最近友達が刺繍に凝っていることもあって、今度私のスウェットシャツに刺繍してくれることになってます。予想としては、近々、コタツで集まってスウェットシャツに各々刺繍を施す会が開かれるでしょうね。
――Charaさんにとってスウェットシャツとはどのようなものですか？
私、楽屋でよくスウェットシャツを羽織るので、やっぱり程よいイメージ。着こなしの中で案外必需品。
――最後に、視聴者・読者に向けてのメッセージをお願いします。
今回は、HIMIと一緒に出演できて面白かったです。皆さんと愛する人たちの間に、音楽やスウェットシャツが程よくマッチしていると良いですね。私の音楽も是非聴いてみてね♪
【HIMIコメント】
――Champion にお持ちの印象や思い出がありましたら教えてください。
Champion は昔から使わせてもらってます。“シンプルで良いもの”は世の中に意外と少ない中で、“良いもの”という位置を確立しているブランドの一つだと思っています。これからも大事に着ます。
――編曲いただいた楽曲と、完成したWebムービーを通して伝えたいメッセージを教えてください。
この世知辛い世の中でどんなことがあっても、現実は楽しく乗り越えていこうという意識が大切です。ただただ活動していても、なにも自分にとって意味がありません。どんな環境であれ、周りと溶け込んで調和しながら仲間を大事に。周りのみんなを助けながら、自分の行きたいところに行きましょう。
