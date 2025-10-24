¡ØÂçºå¤Û¤ó¤ï¤«¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¶ä¹Ô¡¦²ñ°÷À©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¢ªÊ£¹ç¥Ó¥ë¡¡¸µ¶â¸Ë¼¼¤Ï¥ª¥·¥ã¥ì¤ËÊÑ¿È¡Ö²¿¤³¤ÎËâË¡¤Î¶õ´Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
¡¡¤¤ç¤¦24ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡ØÂçºå¤Û¤ó¤ï¤«¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å7¡§00¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ç¤Ï¡¢µÈËÜ¿·´î·à¤Î¤¹¤Ã¤Á¡¼¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤ÎÅ·ºÍ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡ÊÃÝÆâÃÎºé¡¢¤Þ¤¹¤ß¡Ë¤¬Âçºå¡¦ºæ¶Ú±è¤¤¤Î¡È¥Á¥§¥ó¥¸¥ó¥°¤Ê¥Ó¥ë¡É¤òË¬¤ì¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¹ñÆâ¤Î¿Í¤ÎÆþÅ¹¤ËÆÈ¼«¤Ê¥ë¡¼¥ë¡ª¸µÌò°÷¼¼¤Î¥Ð¡¼¤ËÀøÆþ
¡¡¤¹¤Ã¤Á¡¼¤ÈÅ·ºÍ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤¬´ØÀ¾¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥Ó¥ë¤ò»³¤Ë¸«Î©¤Æ¤ÆÅÐ¤ê¤Þ¤¯¤ë¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¤¹¤ÁÅ·¥Ó¥ë¥Â¥ó¥°¡ÁÅÔ²ñ¤Î»³¤òÅÐ¤ë¤ï¤è¡ª¡Á¡×¡£3¿Í¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏ²¼1³¬¡¦ÃÏ¾å4³¬¡¦16¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹â¤µ¤ò¸Ø¤ëºæ¶Ú¶æ³ÚÉô¡£¤³¤Î¥Ó¥ë¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢¤¹¤Ã¤Á¡¼¤¬·ëº§ÈäÏª±ã¤ò¤·¤¿»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£1931Ç¯¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿ºæ¶Ú¶æ³ÚÉô¤Ï¡¢¶ä¹Ô¤ä²ñ°÷À©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É¡¢»þÂå¤È¶¦¤ËÍÑÅÓ¤¬¥Á¥§¥ó¥¸¥ó¥°¤·¡¢º£¤Ï°û¿©Å¹¤¬Æþ¤ëÊ£¹ç¥Ó¥ë¤È¤·¤ÆÂç¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1³¬¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ÔÎó¤â¤Ç¤¤ë¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡¦¥«¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥Ñ¥ó¤È¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤È¡×¡£¤³¤Á¤é¤Ç¡¢¥Ñ¥ó¤¬ËèÆü¡È¥Á¥§¥ó¥¸¥ó¥°¡É¤¹¤ë°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¡£¤½¤Î¸å¡¢¶ä¹Ô¤Î¶â¸Ë¼¼¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ª¥·¥ã¥ì¤ÊÆÃÊÌÀÊ¤Ø¡£¤Þ¤¹¤ß¤Ï¡Ö²¿¤³¤ÎËâË¡¤Î¶õ´Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Ç·úÃÛ¤ÎÀìÌç²È¤È¹çÎ®¤·¡¢¥Ó¥ë¤ÎÆÃÄ§¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï10¥á¡¼¥È¥ë¤â¤¢¤ëÅ·°æ¤Î¹â¤µ¡£¥¥ã¥Ã¥È¥¦¥©¡¼¥¯¤¬¤Ä¤¤¤¿¶õ´Ö¤Ë¤Ï¡¢¶ä¹Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌÜÅª¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¤½¤ÎÈëÌ©¤ò°ìÆ±¤ÇÍ½ÁÛ¤·À¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢3³¬¤òÌÜ»Ø¤·¥Ó¥ë¤Î³¬ÃÊ¤òÅÐ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤Á¤¨¤¬19Ç¯Á°¤Ë¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤ò»£¤Ã¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¡£¡Ö±ü¤µ¤ó¤¹¤´¤¤¾Ð´é¤Ç¤Í¡¢¤¹¤´¤¤²Ä°¦¤é¤·¤¤¤Î¤è¡×¤ÈÅö»þ¤Î¼Ì¿¿¤òÊÒ¼ê¤Ë»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ë¤â¡¢¡Öº£¤ä¤Ã¤¿¤é³¬ÃÊ¤«¤éÍî¤È¤µ¤ì¤ë¡Ä¡×¤È¸½ºß¤ÎÉ×ÉØ´Ø·¸¤òÅÇÏª¤¹¤ë¡£
¡¡°ì¹Ô¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¿Í¤ÏÍ½ÌóÀ©¤Ç³°¹ñ¿ÍÆ±È¼¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÈô¤Ó¹þ¤ß¤ÇÆþ¤ì¤Ê¤¤¥Ð¡¼¡£¤½¤³¤Ç¼èºà¤Î½õ¤Ã¿Í¤È¤·¤Æ¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢µÈËÜ¿·´î·à¤ÇÍ£°ì¤Î³°¹ñ¿ÍºÂ°÷¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¥Ü¥ê¡¦¥¸¥§¥Õ¡£¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Ìµ»ö¤Ë¶ä¹Ô»þÂå¤ÎÌò°÷¼¼¤ò²þÃÛ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Ð¡¼¤ØÀøÆþ¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÆþÅ¹¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÆÈ¼«¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ¹¼ç¤òÄ¾·â¤¹¤ë¡£
