¡ÚNBA¡Û¡Èºòµ¨²¦¼Ô¡É¥µ¥ó¥À¡¼³«Ëë2Ï¢¾¡¡ª2ÀïÏ¢Â³ºÆ±äÄ¹Àï¤Î»àÆ®À©¤¹¡¡¥·¥§¥¤¼«¸ÊºÇÂ¿55ÆÀÅÀ¤ÎÂç³èÌö
¡¡¡þNBA¡¡¥µ¥ó¥À¡¼141¡¼135¥Ú¥¤¥µ¡¼¥º¡Ê2025Ç¯10·î23Æü¡¡¥²¥¤¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥Ï¥¦¥¹¡Ë
¡¡NBA¥µ¥ó¥À¡¼¤Ï23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¥Ú¥¤¥µ¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¡£NBA»Ë¾å½é2ÀïÏ¢Â³ºÆ±äÄ¹Àï¤Î»àÆ®¤òÀ©¤·¤Æ³«Ëë2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨²¦¼Ô¤Î¥µ¥ó¥À¡¼¤Ï³«ËëÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿21Æü¡ÊÆ±22Æü¡Ë¤Î¥í¥±¥Ã¥ÄÀï¤Ç¡¢ºÆ±äÄ¹Àï¤Î»àÆ®¤ÎËö¤Ë³«ËëÇòÀ±È¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡³«Ëë2ÀïÌÜ¤Ïºòµ¨¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç·ãÆÍ¤·¤¿¥Ú¥¤¥µ¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£Á°È¾¤«¤é¥·¥§¥¤¡¦¥®¥ë¥¸¥ã¥¹¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤Î³èÌö¤ÇÀÜÀï¤ÎÅ¸³«¤Ê¤¬¤é¤â¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·Âè3Q¤Ë2¡½12¤Î¥é¥ó¤ò¤¯¤é¤Ã¤ÆµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÀÜÀï¤ÎÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤Æ¡¢³«ËëÀï¤ËÂ³¤±äÄ¹Àï¤ËÆÍÆþ¡£»Ë¾å7¥Á¡¼¥àÌÜ¤È¤Ê¤ë³«ËëÀï¤«¤é2ÀïÏ¢Â³±äÄ¹Àï¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤Î¤Þ¤Þ±äÄ¹Àï¤Ç¤â·èÃå¤Ä¤«¤º¡¢³«ËëÀï¤ËÂ³¤¤¤ÆºÆ±äÄ¹Àï¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£ºÆ±äÄ¹Àï¤Ç¤â¥¨¡¼¥¹¤¬¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£»Ä¤ê4Ê¬11ÉÃ¤Ç¥·¥§¥¤¤¬¥¸¥ã¥ó¥×¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¾å¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÎÈ¿Â§¤âÍ¶¤Ã¤Æ¡¢3ÅÀ¥×¥ì¡¼¤òÀ®Î©¤µ¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë»Ä¤ê2Ê¬47ÉÃ¤Ç¤â¥É¥é¥¤¥Ö¥¤¥ó¤«¤é¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ÆÁê¼ê¤òÆÍ¤Êü¤·¤Æ¡¢2ÀïÏ¢Â³¤ÎºÆ±äÄ¹Àï¤òÀ©¤·¤Æ³«Ëë2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥§¥¤¤Ï¥¥ã¥ê¥¢ºÇÂ¿55ÆÀÅÀ8¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É5¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÂç³èÌö¤Ç³«Ëë2Ï¢¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£