JRAは24日、昨年公開したイチロー氏（52）と武豊（56）のスペシャル対談動画「ICHIRO MEETS KEIBA」に続き、新たなコラボレーション企画「ICHIRO MEETS KEIBA 2025」をYouTubeのJRA公式チャンネルで公開した。

昨年、武豊との企画を通じて“競馬を支える数多くの存在”に強く心を動かされたイチロー氏が武豊の案内の下、栗東トレーニングセンター（滋賀県栗東市）を訪れ、競馬を携わる人々の仕事を自らの目で確かめていくドキュメンタリー動画となっている。

この日、公開の福永厩舎編では古くから親交のある福永祐一師（48）と武豊の説明を受けながら、厩舎の運営を管理する調教師、それをサポートする調教助手、馬の世話をする厩務員といったスタッフがどのような役割を担い、日々どのように仕事に向き合っているのかを学んだ。

後日公開の特別授業編では、デビュー1年目から3年目を迎える若手ジョッキーに向けた、イチロー氏と武豊の特別授業の様子を、アフタートーク編では福永厩舎での現場見学や若手ジョッキーたちとの特別授業を終え、一日を通してイチロー氏が感じたことについて語り合う様子を紹介する。