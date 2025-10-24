【ワシントン＝池田慶太、田中宏幸】米ホワイトハウスは２３日、トランプ大統領のアジア歴訪日程の詳細を発表した。

２４〜３０日にマレーシア、日本、韓国の順に訪問する。アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議が開かれる韓国では、３０日に中国の習近平（シージンピン）国家主席と対面で会談する。これに先立ち、日本では２８日に高市首相との初会談に臨む予定だ。

トランプ氏のアジア訪問は１月の第２次政権発足後初めて。習氏との対面会談も２期目で初めてとなる。米中両国は、中国によるレアアース（希土類）の輸出規制や米国産大豆の輸入停止、双方の関税措置などを巡って対立が続いている。トップ会談で緊張緩和につながるかが注目される。

トランプ氏は２２日、記者団に対し、習氏にロシア産原油の購入をやめるよう求める考えを示した。習氏とは「ウクライナとロシアの戦争を終わらせる方法」を協議したいとした上で、「習氏は非常に理解を示すだろう」と語った。習氏がプーチン露大統領に対して「大きな影響を及ぼすことができる」との見方も示した。台湾問題も議題にすると明言した。

米中両政府は、首脳会談の前に閣僚級協議をマレーシアで行う。ベッセント米財務長官によると、協議は２５、２６日を予定している。米国はベッセント氏と米通商代表部（ＵＳＴＲ）のグリア代表、中国は何立峰（フォーリーフォン）副首相らが出席する。

トランプ氏は２４日夜に米国を出発し、最初の訪問地マレーシアに２６日午前に到着する。東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）首脳とのワーキングディナーに出席し、２７日には日本へ移動。２８日午前に行われる高市首相との会談では、日米同盟の強化などを確認する方向だ。日程は公表されていないが、日米両政府は、天皇陛下との会見を２７日に行う方向で調整している。

トランプ氏は２９日に韓国に移り、李在明（イジェミョン）大統領と会談する。その後、ＡＰＥＣ関連行事に出席し、演説する。ＡＰＥＣ首脳とはワーキングディナーを予定。３０日の米中首脳会談後に帰国する。