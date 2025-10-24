DeNAのオースティン選手が、母国のアメリカへ帰国。ファンと三浦大輔前監督へ、感謝のコメントを発表しました。

オースティン選手は、2020年に来日して以来、DeNAに6年間在籍。通算403試合に出場し、383安打、85本塁打を放ちました。昨季は打率.316、25本塁打をマークし、首位打者として球団の日本一に大きく貢献しました。

今季は65試合に出場して、打率は.269。11本の本塁打を放っていました。

球団を通じてオースティン選手は、「まず初めに、今シーズン応援いただいたすべてのベイスターズファンの皆さまにとても感謝しています。悲願のセントラル・リーグ制覇、そして日本シリーズ連覇は残念ながら果たすことはできませんでしたが、選手一同がフィールド内外で日々積み重ねてきた努力を、とても誇りに思っています」と、DeNAの仲間と戦った今季を振り返ります。

さらに、三浦前監督に対しては「このチームを5年間率いた“番長”にとても感謝しています。どんな時も私を信頼していただいたことは、今後も忘れることはありません」というコメントを残しています。

最後は「ベイスターズファンの皆さま、今シーズンもありがとうございました！」と、感謝の言葉でコメントを締めくくっています。