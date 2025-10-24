2026年春から放送予定の朝ドラ『風、薫る』の出演者が10月24日発表された。大山巌役を高嶋政宏さん（高ははしごだか）が演じる。

連続テレビ小説114作目となる『風、薫る』は、見上愛さんと上坂樹里さんのダブル主演。明治期、看護師という職業の確立に貢献した大関和さんと鈴木雅さんをモチーフにしたバディドラマ。

見上さん演じる一ノ瀬りんと、上坂さん演じる大家直美の2人が、患者や医師との向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディー”になっていく物語。





幸せな役の巡り合わせ

大山巌は“大山捨松の夫。時の陸軍卿で、後に初代陸軍大臣となる。出演にあたり、高島さんがコメントを発表した。

――「風、薫る」に出演の意気込みは



鹿児島に生まれ、せごどんの背中を追い続け、スイスに留学していた大山巌さんを今回、演じさせて頂きます。



実はプライベートで鹿児島を物凄く愛し、さらにスイス人の奥さんがいる僕にとって、こんなにも幸せな役の巡り合わせがあるのか？！と、その感動に打ち震えております。



さっそく東京•北の丸の銅像や西那須野の墓所、旧別邸を表敬訪問したんですが、その大きさ、そして何よりも平和を強く望んでいた志を深く感じました。そんな巨大な大山巌さんを「風、薫る」の中に出現させられるよう心して臨ませて頂きます。



――朝ドラ出演について



1988 年後期の朝ドラ「純ちゃんの応援歌」以来、実に38 年ぶりの朝ドラです！当時はただただ無我夢中で日々を喘ぎながらも走り抜けていった記憶がありますね。



――『風、薫る』は作品は、看護がテーマのひとつ。看護に関わる仕事との接点や思い出などは



僕は小学生時代とにかく、やんちゃで怪我ばかり。しょっちゅう病院とくに看護師さんたちにお世話になった経験がありすぎて、ホントに頭が上がりません。

原案は…

ドラマの原案となるのは、田中ひかるさん著書の『明治のナイチンゲール 大関和物語』（中央公論新社刊）。

同書によれば、女性は専業主婦が当たり前だった明治時代当時、病人の世話をする看護師という仕事はそもそも職業として扱われておらず、命を引き換えにお金を得る、嫌厭される対象とみなされていた、という。

そんな中、りんのモチーフとなる大関和は、シングルマザーとして東京に上京し、専門的な知識を身に付けた看護婦（看護師）になることを決意。コレラや赤痢などの伝染病で命を落とす人が後を絶たない当時、看護婦養成所の1期生として入学し、卒業後は帝国大学医科大学第一医院でトレインドナースになる。

一方、看護婦養成所にて、大関和と同じ1期生でシングルマザーだった鈴木雅。日本で初めてとなる個人経営の派出看護婦会を設立すると、看護師が病院や病院人のいる家庭へ訪問する体制を整えた。

そこに大関和も加わり、日清戦争後にかけてその規模は拡大。2人は防疫活動でも大きな成果を残し、＜看護師＞という職業の確立に大きく貢献したとされます。