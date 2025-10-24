2026年春から放送予定の朝ドラ『風、薫る』の出演者が10月24日発表された。大山 捨松役を多部 未華子さんが演じる。

【写真】『風、薫る』でヒロインを務める見上愛と上坂樹里

連続テレビ小説114作目となる『風、薫る』は、見上愛さんと上坂樹里さんのダブル主演。明治期、看護師という職業の確立に貢献した大関和さんと鈴木雅さんをモチーフにしたバディドラマ。

見上さん演じる一ノ瀬りんと、上坂さん演じる大家直美の2人が、患者や医師との向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディー”になっていく物語。





今からドキドキ

大山捨松は“鹿鳴館の華”と呼ばれた、時代を象徴する貴婦人。りんと直美の人生に多大な影響を及ぼす。出演決定にあたり、多部さんがコメントを発表した。

――「風、薫る」に出演の意気込みは



この度は朝ドラに出演させていただけること、大変うれしく光栄に思います。



ヒロインのお2 人に影響を与える、とても素敵な役どころであることにとっても緊張しており、今からドキドキしています。スタッフの皆様や役者さんたちの力をお借りしながら素敵な作品の一部になれるよう精一杯努めたいです。



見上さんと上坂さん、お二方と明治時代の世界でお会いできること、とても楽しみにしています。



そして、心から応援しています。私はただひたすら頑張ります。



――多部さんは朝ドラ『つばさ』（2009年）でヒロインを務めました。朝ドラ出演を振り返って



朝ドラのヒロインを務めさせていただいたのは…もう16 年も前？！と昔のことで驚きを隠せません。当時お世話になったスタッフの方が今回の現場にもいらして、少しでも成長した姿を見せなければとただならぬプレッシャーを視線から感じております。



まるでNHK の職員のように毎日毎日スタジオに通う日々は今となっては何にも代えられない経験で、スタッフみんなが家族のように思える宝物のような時間を過ごせたなと今、思い出してもグッときます。



――『風、薫る』は作品は、看護がテーマのひとつ。看護に関わる仕事との接点や思い出などは



入院経験はほとんどない私ですが、出産時の看護師さんにはたくさん救われたことを数年経った今も鮮明に覚えています。



初めての経験ばかりで戸惑い、全身が痛かったりする中で、ほんの些細な声かけやアドバイスに何度も何度も助けられました。



白衣の天使という言葉がありますが、まさにその名の通りだと思います。

原案は…

ドラマの原案となるのは、田中ひかるさん著書の『明治のナイチンゲール 大関和物語』（中央公論新社刊）。

同書によれば、女性は専業主婦が当たり前だった明治時代当時、病人の世話をする看護師という仕事はそもそも職業として扱われておらず、命を引き換えにお金を得る、嫌厭される対象とみなされていた、という。

そんな中、りんのモチーフとなる大関和は、シングルマザーとして東京に上京し、専門的な知識を身に付けた看護婦（看護師）になることを決意。コレラや赤痢などの伝染病で命を落とす人が後を絶たない当時、看護婦養成所の1期生として入学し、卒業後は帝国大学医科大学第一医院でトレインドナースになる。

一方、看護婦養成所にて、大関和と同じ1期生でシングルマザーだった鈴木雅。日本で初めてとなる個人経営の派出看護婦会を設立すると、看護師が病院や病院人のいる家庭へ訪問する体制を整えた。

そこに大関和も加わり、日清戦争後にかけてその規模は拡大。2人は防疫活動でも大きな成果を残し、＜看護師＞という職業の確立に大きく貢献したとされます。