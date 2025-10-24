¡Ö¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤ËÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×JÄÌ»»200»î¹çÃ£À®¤ÎJ1Ê¡²¬¡¦Åòß·À»¿Í¡¢¸«¿ø¤¨¤ë¤Î¤Ï¼¡¤Î¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÎÅòß·À»¿Í¡Ê32¡Ë¤¬4Æü¤Î²£ÉÍFCÀï¤ÇJ¥ê¡¼¥°ÄÌ»»200»î¹ç½Ð¾ì¤òÃ£À®¤·¤¿¡£26Æü¤Î¥Û¡¼¥à¾ÅÆîÀï¤Î»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÀáÌÜ¤Î°ìÀï¤Ï·è¾¡¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò¡Ö5¡×¤Ç»ß¤á¤ë¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤Î·Á¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£¥×¥í10Ç¯ÌÜ¤Ç¤ÎÃ£À®¤Ë¡Ö¡Ê½Ð¾ì»î¹ç¿ô¤¬¡Ë¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤±¤¬¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤¤È¡Êº£¸å¤â¡Ë¤â¤Ã¤È½Ð¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡18Æü¤ÎÄ®ÅÄÀï¤ÇÄÌ»»201»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á140»î¹ç¤¬Ê¡²¬¤Ç¤Î½Ð¾ì¤À¡£Åö»þ¤ÏJ2¤À¤Ã¤¿20Ç¯¤Î²ÃÆþ¸å¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¿¡£Æ±Ç¯¤ËJ1¾º³Ê¡¢23Ç¯¤Ë¤Ï½é¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ëYBC¥ë¥ô¥¡¥ó¡¦¥«¥Ã¥×À©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¡Ö¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤ËÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢³Ø¤Ö¤Ù¤¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸Ç¯¤ÎÁª¼ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡2016Ç¯¤ËÎ®ÄÌ·ÐÂç¤«¤éÇð¤ËÆþÃÄ¡£µþÅÔ¤ËºßÀÒ¤·¤¿17Ç¯¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤º¡¢18Ç¯¤Ë¹ÃÉÜ¤ÇJ2¥ê¡¼¥°Àï27»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢É¨¤ÎÂç¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤ÆÄ¹´üÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¶ì¤·¤¤·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤¿¾å¤Ç¤Î¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Ç¤ÎÈôÌö¤À¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö1Ç¯ÌÜ¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤é¤º¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢2Ç¯ÌÜ¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤º¡¢3Ç¯ÌÜ¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤±¤ÉÂç¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¡Ä¡£¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Åª¤Ë¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×
¡¡º£µ¨¤Î½øÈ×¤Ï¸Î¾ã¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ËÍè¤Æ¼«¿È¤Î¾õÂÖ¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Íèµ¨¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»Ä¤ê»î¹ç¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£¸Ä¿Í¤Ç¤Ï¥×¥íÄÌ»»4¥´¡¼¥ë¤«¤é¤Î¾åÀÑ¤ß¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤È¤³¤í¤È¡¢¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤È¤³¤í¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡£²¿Ç¯¤â²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤±¤¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â°ÂÄê¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ëÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢ÌÀµ±¤µ¤ó¡Ê¶â´ÆÆÄ¡Ë¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡10Æü¤Ë32ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Æ¡Ö¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£¡Ö¿²¤ë»þ¤Ë¡Ø»þ´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¿²¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤«¤Ê¡×¤È½¼¼Â´¶¤òÉº¤ï¤»¤ë¡£¡Ö¿®ÍÑ¤Ç¤¤ëÃË¡×¤Î²«¶â´ü¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀè¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ê°ËÆ£À¥Î¤²Ã¡Ë