¿·´´Àþ±Ø¤Ç·Ú¤ä¤«±éÁÕ
¡¡HKT48¤ÎÎÂÀ¥Îë²í(¤ä¤Ê¤»¡¦¤ì¤¤¤¢¡¢19)¤¬¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ô¥¢¥Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿·ÁÒÉß±Ø¤Ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ô¥¢¥Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Á¡¢ÁÇÅ¨¡¡1Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤Ë¥Ô¥¢¥ÎÃÆ¤¤Þ¤·¤¿¡Á½ê¡¹´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤´°¦ÕÈ¡×¤ÈX¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢»³ÍÛ¿·´´Àþ¿·ÁÒÉß±Ø¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¯¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¥³¡¼¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢·Ú¤ä¤«¤Ë¥É¥Ó¥å¥Ã¥·¡¼¤Î¥¢¥é¥Ù¥¹¥¯¤Î1Àá¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¹â¡¡¹¬¤»¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¨¤¨¡Á¤µ¤é¤Ã¤ÈÃÆ¤±¤ë¤È¤Ï¡×¡Ö¾ð´¶Ë¤«¤Ê²»¿§¤Ï¡¢Î®ÀÐ¡×¡Ö1Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤Ç¤³¤ì¤À¤±ÃÆ¤±¤ì¤Ð¤¹¤´¤¤¤è¡×¡ÖÍ¥²í¡Á Ä¹¤¤»Ø¤¬ÍÙ¤ë¤è¤¦¤ËÆ°¤¤¤Æ¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤Ë¥Ô¥¢¥Î¾å¼ê¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎÂÀ¥¤Ïµ¯Î©ÀÄ´À°¾ã³²¤òÈ¯¾É¤·à¤Û¤Ü¿²¤¿¤¤êá¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬²óÉü¡£¿ÈÄ¹170¥»¥ó¥Á¤ÎÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤³¤Ê¤¹¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢30¼ïÎà¤Î³Ú´ï¤ò±éÁÕ¤Ç¤¤ëÆÃµ»¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£