¡ãÂ®Êó¡ä¥Á¡¼¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î»³²¼ÈþÌ´Í¡õÃÝÅÄÎï±û¤¬¥Ð¡¼¥Ç¥£¥é¥Ã¥·¥å¡¡2UP¤Ç¸åÈ¾¤Ø
¡ã¥Ï¥ó¥Õ¥¡¡¦¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥¹¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¯¥é¥¦¥ó¡¡2ÆüÌÜ¡þ24Æü¡þ¥Ë¥å¡¼¥³¥ê¥¢CC¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡þ6525¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¹ñÊÌÂÐ¹³Àï¤Î2ÆüÌÜ¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í½Áª¥×¡¼¥ëB¤Î¥Á¡¼¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ÈÂÐÀï¡£»³²¼ÈþÌ´Í¡õÃÝÅÄÎï±û¤¬½øÈ×¤«¤é¥Ð¡¼¥Ç¥£¥é¥Ã¥·¥å¤òÈäÏª¤·¡¢2UP¤Ç¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÂÐÀïÉ½¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁê¼ê¤Ï¡©¡¡¥´¥ë¥Õ¶¯¹ë¹ñ¤¬¥º¥é¥ê
1ÈÖ¤«¤é»³²¼¤¬3Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤¤¡¢°ìµ¤¤Ë3UP¤Î¥ê¡¼¥É¡£4ÈÖ¤«¤é¤ÏÃÝÅÄ¤¬2Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¼è¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²Ì´º¤Ê¹¶·â¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤¿¡£¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥Þ¥Ç¥ê¡¼¥ó¡¦¥µ¥°¥¹¥È¥í¥à¡õ¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥É¡¦¥ê¥ó¥É¥Ö¥é¥È¤âÉé¤±¤¸¤È6ÈÖ¤Ç1¤Ä¼è¤êÊÖ¤¹¤Ê¤É¡¢Á°È¾¤Ç¤Ï¥Ð¡¼¥Ç¥£¤Î±þ½·¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£¸Å¹¾ºÌ²Â¡õÀ¾¶¿¿¿±û¤Ï¥Þ¥ä¡¦¥¹¥¿¡¼¥¯¡õ¥ê¥ó¡¦¥°¥é¥ó¥È¤ÈÂÐÀï¡£½øÈ×¤ÏÙÉ¹³¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢6ÈÖ¤Ç¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ËÀèÀ©¤òµö¤¹¤È¡¢7ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Ç¤â¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ2¥À¥¦¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¡¢8ÈÖ¥Ñ¡¼5¤ò¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï½éÆü¤ËÀ¤³¦ÁªÈ´¤ÈÂÐÀï¡£1ÇÔ1Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢0.5pt¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£À¤³¦ÁªÈ´¡¢´Ú¹ñ¤¬1.5pt¤ÈÈ´¤±½Ð¤·¤¿º£¡¢¤³¤Î¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÀï¤Ï·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤Ø¤ÎÊ¬¿åÎæ¤È¤Ê¤ë¡£Í½Áª¥°¥ë¡¼¥×3Àï¤Ï¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ëÊý¼°¡Ê¥Ú¥¢¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¾¯¤Ê¤¤Êý¤Î¥¹¥³¥¢¤Ç¶¥¤¦¡Ë¡£¥×¡¼¥ëA¤È¥×¡¼¥ëB¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¡ãLIVE¡ä´èÄ¥¤ì¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡ª¡¡¥¹¥³¥¢Â®ÊóÃæ¡ª
¹ñÊÌÂÐ¹³Àï¡¡½Ð¾ìÁª¼ê¡¢¥ë¡¼¥ë¤ò¤ª¤µ¤é¤¤¡ª
¥Ñ¥¿¡¼ÌÂ»ÒÉ¬¸«¡ª»³²¼ÈþÌ´Í¤â°¦ÍÑ¤Î¡È¥»¥ß¥¢¡¼¥¯·Ï¥Þ¥ì¥Ã¥È¡É&Ã»¤¤µ÷Î¥¤¬Æþ¤ë¡É¥¼¥í¥È¥ë¥¯¡É¤¬¥Ö¡¼¥à¡ª¡ÚºÇ¿·34¥â¥Ç¥ë»îÂÇ¡Û
¸¶±Ñè½²Ö¡¢ÃÝÅÄÎï±û¡¢²ÏËÜ·ë¡Ä¡ÄÆ±¤¸µå¶Ú¤Ê¤Î¤Ë¡È²¼¤í¤·Êý¡É¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡ª¡¡½÷»Ò¥×¥í10¿Í¤Î¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°Èæ¤Ù¤Æ¤ß¤¿
À¾¶¿¿¿±û¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤¬°ÂÄê´¶È´·²¤Ê3¤Ä¤ÎÍýÍ³
¡ÚÂÐÀïÉ½¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁê¼ê¤Ï¡©¡¡¥´¥ë¥Õ¶¯¹ë¹ñ¤¬¥º¥é¥ê
1ÈÖ¤«¤é»³²¼¤¬3Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤¤¡¢°ìµ¤¤Ë3UP¤Î¥ê¡¼¥É¡£4ÈÖ¤«¤é¤ÏÃÝÅÄ¤¬2Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¼è¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²Ì´º¤Ê¹¶·â¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤¿¡£¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥Þ¥Ç¥ê¡¼¥ó¡¦¥µ¥°¥¹¥È¥í¥à¡õ¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥É¡¦¥ê¥ó¥É¥Ö¥é¥È¤âÉé¤±¤¸¤È6ÈÖ¤Ç1¤Ä¼è¤êÊÖ¤¹¤Ê¤É¡¢Á°È¾¤Ç¤Ï¥Ð¡¼¥Ç¥£¤Î±þ½·¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£¸Å¹¾ºÌ²Â¡õÀ¾¶¿¿¿±û¤Ï¥Þ¥ä¡¦¥¹¥¿¡¼¥¯¡õ¥ê¥ó¡¦¥°¥é¥ó¥È¤ÈÂÐÀï¡£½øÈ×¤ÏÙÉ¹³¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢6ÈÖ¤Ç¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ËÀèÀ©¤òµö¤¹¤È¡¢7ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Ç¤â¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ2¥À¥¦¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¡¢8ÈÖ¥Ñ¡¼5¤ò¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï½éÆü¤ËÀ¤³¦ÁªÈ´¤ÈÂÐÀï¡£1ÇÔ1Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢0.5pt¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£À¤³¦ÁªÈ´¡¢´Ú¹ñ¤¬1.5pt¤ÈÈ´¤±½Ð¤·¤¿º£¡¢¤³¤Î¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÀï¤Ï·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤Ø¤ÎÊ¬¿åÎæ¤È¤Ê¤ë¡£Í½Áª¥°¥ë¡¼¥×3Àï¤Ï¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ëÊý¼°¡Ê¥Ú¥¢¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¾¯¤Ê¤¤Êý¤Î¥¹¥³¥¢¤Ç¶¥¤¦¡Ë¡£¥×¡¼¥ëA¤È¥×¡¼¥ëB¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¡ãLIVE¡ä´èÄ¥¤ì¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡ª¡¡¥¹¥³¥¢Â®ÊóÃæ¡ª
¹ñÊÌÂÐ¹³Àï¡¡½Ð¾ìÁª¼ê¡¢¥ë¡¼¥ë¤ò¤ª¤µ¤é¤¤¡ª
¥Ñ¥¿¡¼ÌÂ»ÒÉ¬¸«¡ª»³²¼ÈþÌ´Í¤â°¦ÍÑ¤Î¡È¥»¥ß¥¢¡¼¥¯·Ï¥Þ¥ì¥Ã¥È¡É&Ã»¤¤µ÷Î¥¤¬Æþ¤ë¡É¥¼¥í¥È¥ë¥¯¡É¤¬¥Ö¡¼¥à¡ª¡ÚºÇ¿·34¥â¥Ç¥ë»îÂÇ¡Û
¸¶±Ñè½²Ö¡¢ÃÝÅÄÎï±û¡¢²ÏËÜ·ë¡Ä¡ÄÆ±¤¸µå¶Ú¤Ê¤Î¤Ë¡È²¼¤í¤·Êý¡É¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡ª¡¡½÷»Ò¥×¥í10¿Í¤Î¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°Èæ¤Ù¤Æ¤ß¤¿
À¾¶¿¿¿±û¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤¬°ÂÄê´¶È´·²¤Ê3¤Ä¤ÎÍýÍ³