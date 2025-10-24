¡ãÂ®Êó¡ä3¤Ä¿¤Ð¤·¤¿½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤¬¥È¥Ã¥×10·÷¤ËÉâ¾å¤·¸åÈ¾¤Ø¡¡¥ë¡¼¥¡¼¡¦ÃæÂ¼¿´¤â¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¼ó°Ì¤ËÉâ¾å
¡ãNOBUTA GROUP ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºGC ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¡2ÆüÌÜ¡þ24Æü¡þ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë¡þ6562¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¾Þ¶âÁí³Û2²¯±ß¡ÊÍ¥¾¡3600Ëü±ß¡Ë¤Î¥Ó¥Ã¥°¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¸½ºß¡¢Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿å¿§¤¬»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤ë¥ß¥ä¥³¥ì¤µ¤ó
¤³¤ì¤¬ÆüËÜ3Ï¢ÀïÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢½éÆü¤ò1¥¢¥ó¥À¡¼¡¦25°Ì¥¿¥¤¤Ç³ê¤ê½Ð¤·¤¿½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï¡¢Á°ÆüÆ±ÍÍ¤Ë²ÏËÜ·ë¡¢ÂçÎ¤Åí»Ò¤È¤Î¡È²«¶âÀ¤ÂåÁÈ¡É¤Ç¥×¥ì¡¼¡£1ÈÖ¥Ñ¡¼5¤ò¥Ð¡¼¥Ç¥£¤Ç³ê¤ê½Ð¤·¤¹¤È¡¢5ÈÖ¤Ç¤â¥Ð¡¼¥Ç¥£¤ò1¤ÄÄÉ²Ã¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë9ÈÖ¤Ç¤â2ÂÇÌÜ¤ò1¥á¡¼¥È¥ë¶¯¤Ë¤Ä¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¡¢Á°È¾¤ò½ª¤¨¥È¡¼¥¿¥ë4¥¢¥ó¥À¡¼¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¤¿¡£¸½ºß6°Ì¥¿¥¤¤Þ¤Ç½ç°Ì¤â¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£1ÈÖ¤Ç¥¤¡¼¥°¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿º´µ×´Ö¼ëè½¤È¡¢Á°È¾¤Ç3¤Ä¿¤Ð¤·¤¿¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÃæÂ¼¿´¤¬¡¢¥È¡¼¥¿¥ë8¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¼ó°Ì¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£6¥¢¥ó¥À¡¼¤Î3°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ï´ä°æÌÀ°¦¤ÈÅÔÎè²Ú¤¬Â³¤¯¡£¥È¡¼¥¿¥ë5¥¢¥ó¥À¡¼¡¦5°Ì¤Ë°¤ÉôÌ¤Íª¤¬¤Ä¤±¤ëÅ¸³«¤À¡£½éÆü¤ò¼ó°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿À¾Â¼Í¥ºÚ¤Ï¡¢Á°È¾¤Ë2¤Ä¤Î¥Ü¥®¡¼¤òÃ¡¤¥È¡¼¥¿¥ë4¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¿ï»þ¹¹¿·¡ª ¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
¥·¡¼¥É³ÍÆÀ¤«¡©QT¹Ô¤¤«¡©¡¡¹ñÆâ½÷»Ò³³¤Ã¤×¤Á¥é¥ó¥¥ó¥°2025
¡ÚLIVE¡ÛºÇ¶¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó½é¾¡Íø¤Ê¤ë¤«¡©¡¡¹ñÊÌÂÐ¹³Àï¥¹¥³¥¢Â®ÊóÃæ
À¾Â¼Í¥ºÚ¤µ¤ó¤¬¥É¥ì¥¹¤ËÃåÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡Ú¼Ì¿¿¡Û
¡ÖÂ©»Ò¤Î¤ª²Ç¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤½÷»Ò¥×¥í¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª °ÂÅÄÍ´¹á¤ËÀÄÌÚ¹áÆà»Ò¡Ä¡Ä¸½ÂåÈÇ¡ÈÂçÏÂÉï»Ò¡É¤ÏÃ¯¤À¡©
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿å¿§¤¬»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤ë¥ß¥ä¥³¥ì¤µ¤ó
¤³¤ì¤¬ÆüËÜ3Ï¢ÀïÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢½éÆü¤ò1¥¢¥ó¥À¡¼¡¦25°Ì¥¿¥¤¤Ç³ê¤ê½Ð¤·¤¿½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï¡¢Á°ÆüÆ±ÍÍ¤Ë²ÏËÜ·ë¡¢ÂçÎ¤Åí»Ò¤È¤Î¡È²«¶âÀ¤ÂåÁÈ¡É¤Ç¥×¥ì¡¼¡£1ÈÖ¥Ñ¡¼5¤ò¥Ð¡¼¥Ç¥£¤Ç³ê¤ê½Ð¤·¤¹¤È¡¢5ÈÖ¤Ç¤â¥Ð¡¼¥Ç¥£¤ò1¤ÄÄÉ²Ã¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë9ÈÖ¤Ç¤â2ÂÇÌÜ¤ò1¥á¡¼¥È¥ë¶¯¤Ë¤Ä¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¡¢Á°È¾¤ò½ª¤¨¥È¡¼¥¿¥ë4¥¢¥ó¥À¡¼¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¤¿¡£¸½ºß6°Ì¥¿¥¤¤Þ¤Ç½ç°Ì¤â¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£1ÈÖ¤Ç¥¤¡¼¥°¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿º´µ×´Ö¼ëè½¤È¡¢Á°È¾¤Ç3¤Ä¿¤Ð¤·¤¿¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÃæÂ¼¿´¤¬¡¢¥È¡¼¥¿¥ë8¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¼ó°Ì¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£6¥¢¥ó¥À¡¼¤Î3°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ï´ä°æÌÀ°¦¤ÈÅÔÎè²Ú¤¬Â³¤¯¡£¥È¡¼¥¿¥ë5¥¢¥ó¥À¡¼¡¦5°Ì¤Ë°¤ÉôÌ¤Íª¤¬¤Ä¤±¤ëÅ¸³«¤À¡£½éÆü¤ò¼ó°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿À¾Â¼Í¥ºÚ¤Ï¡¢Á°È¾¤Ë2¤Ä¤Î¥Ü¥®¡¼¤òÃ¡¤¥È¡¼¥¿¥ë4¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¿ï»þ¹¹¿·¡ª ¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
¥·¡¼¥É³ÍÆÀ¤«¡©QT¹Ô¤¤«¡©¡¡¹ñÆâ½÷»Ò³³¤Ã¤×¤Á¥é¥ó¥¥ó¥°2025
¡ÚLIVE¡ÛºÇ¶¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó½é¾¡Íø¤Ê¤ë¤«¡©¡¡¹ñÊÌÂÐ¹³Àï¥¹¥³¥¢Â®ÊóÃæ
À¾Â¼Í¥ºÚ¤µ¤ó¤¬¥É¥ì¥¹¤ËÃåÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡Ú¼Ì¿¿¡Û
¡ÖÂ©»Ò¤Î¤ª²Ç¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤½÷»Ò¥×¥í¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª °ÂÅÄÍ´¹á¤ËÀÄÌÚ¹áÆà»Ò¡Ä¡Ä¸½ÂåÈÇ¡ÈÂçÏÂÉï»Ò¡É¤ÏÃ¯¤À¡©