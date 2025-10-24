ずっと咳が止まらない……それ、風邪じゃなくてアレルギー反応かも！ 知られざる“秋花粉症”の恐怖とは？
「花粉症と同じように鼻水が出たり、くしゃみが止まらない」「風邪だからそのうちに治るだろうと軽くみていたら、いつまでも咳が続く」。そんな症状がある人は、“秋花粉症”を疑ってみた方がいいかも。この秋花粉症、認知度は低いがけっこう厄介なものらしい。早くから秋花粉症について研究を行ってきた「クリニックフォアグループ」（以下クリニックフォア）に秋花粉症の実態と、その対策方法を教えてもらった。
■今年の秋に猛威を振るっている花粉症秋晴れの日にゴルフをしていたら、鼻がグシュグシュ。「あれ？ 花粉症かな？ でも花粉症は春にかかるものだしな。となると、風邪か？」。秋に鼻水が出たり、くしゃみが止まらなくなっても、花粉症を疑う人は少ないのではないだろうか。しかし、実際は“秋花粉症”という秋に発症する花粉症が存在する。しかもこの秋花粉症、症状が風邪に似ていたり、一般的な花粉症の対処方法が通用しなかったりとかなり厄介で、屋外に出ることが多いゴルファーを蝕んでいるケースも多いという。そもそも秋花粉症というのはどういうものなのか。春に猛威を振るう花粉症（以後、春花粉症）と比べてみるとよく分かる。まずは、原因植物について。春花粉症はスギやヒノキが原因で発症することが多いが、秋花粉症はブタクサ、ヨモギ、カナムグラなどが主な原因植物として知られている。発症時期が異なるのはそのためで、春花粉症は2〜4月がピークを迎えるのに対し、秋花粉症は夏の終わりから秋にかけてがピークとなる。例年、10月中旬を過ぎると下火になるようだが、今年のように気温が高い日が多かったり、空気が乾燥していたりするとそのピークが長引くらしい。原因植物が違うことからも分かるように飛散場所も異なり、春花粉症はスギやヒノキが多い地域が中心だが、秋花粉症の場合は、河川敷や空き地など身近な場所や、都市部でも飛散していることが多いという。「山の中のコースじゃないので、ここまで花粉は飛んでこないだろう」とはいかないのだ。■風邪の症状とよく似ているのが秋花粉症の厄介なところその症状も若干異なる。春花粉症と同じように、鼻水が止まらなかったり、鼻がつまったり、くしゃみ、目のかゆみ、皮膚がかゆくなるなどの症状もあるが、さらに咳が出たり、喉に違和感を覚えることも。特にブタクサ花粉はスギ花粉に比べて粒子が小さく、鼻毛などで十分にブロックされず、気管支まで入り込みやすいため、咳や喉のイガイガ感、呼吸のしづらさといった症状を引き起こすことがある。では、どんな人がかかりやすいのか。クリニックフォアの調査によれば、春にスギ花粉症がある人は、秋花粉にも反応しやすい傾向があるという結果が出た。また、喘息などの呼吸器系の慢性疾患がある人もかかりやすいようで、場合によっては重症化する恐れもあるという。けっこう恐ろしいものなのだ。さらに厄介なのが、秋花粉症は、風邪や寒暖差アレルギーと症状が似ているため、花粉症であることがなかなか分からないこと。ほとんどの人が風邪と勘違いして、「そのうち治る」と思ってしまうという。その見分け方は難しいが、風邪の場合は、熱が出る、体がだるくなる、ネバネバした色がついた鼻水が出る、たんが絡んだ咳が出るなどが特徴だが、秋花粉症の場合は、目のかゆみや充血があったり、くしゃみが止まらない、サラサラした水っぽい鼻水が出ることが多い。また、乾いた咳も秋花粉症の特徴だ。■マスクやうがいなどのセルフケアが大事さてこの秋花粉症、どういう治療法を用いればいいのか？ 風邪の場合は、数日で症状が改善することが多いのに対し、花粉症はアレルゲンにさらされている限り長期間症状が続く。だから、「そのうち治るだろう」は通用しない。また、春花粉症では免疫療法で治すというのが一般的だが、これはスギやダニに特化した治療法なので、秋花粉症には効果がない。市販薬の中で有効なのは、抗ヒスタミン薬、点鼻薬、点眼薬などがあるが、最適なのは医療機関で受診し、症状に応じた内服薬や点鼻ステロイド薬などを処方してもらうこと。もちろん、セルフケアも大事。春花粉症同様、マスク・メガネの着用、帰宅時の衣類の花粉払い、洗顔・うがいなどは必須といえよう。いずれにしろ、「なぜか体の調子がおかしい」と思ったら、医療機関で診てもらうように。長引くと、ゴルフだけでなく日々の生活にも支障を来してしまうので、早めに治療しよう。◇ ◇ ◇本物と偽物を並べたら見分けがつかないモデルも！→関連記事で【テーラー、ピン、キャロウェイ……クイズ「偽物クラブ」はどっち？】を掲載中
