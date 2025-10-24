ブリヂストン『TOUR B JGR』にも、人気の「コーポレートカラーBマーク」入りが登場！ 11月7日デビュー
ブリヂストンから、人気球に追加モデルのアナウンス。「メガ飛ットでご好評いただいている『TOUR B JGR』の追加カラーとして、ブリヂストンファンから愛されるコーポレート【Bマーク】を採用した『TOUR B JGR CORPORATE COLOR EDITION』を11月7日に発売します。価格はオープンです」と、同社広報。
【画像】『JGR』の通常の「Bマーク」はこんな色とデザイン
「同商品は、当社契約プロが使用するツアーモデル『TOUR B X/XS』のカラーバリエーションの中でも人気の高い、コーポレート【Bマーク】を採用しています。当社のホワイトのボールを使用するゴルファーの中で、ロゴカラーで同伴者と区別がしやすいと好評のデザインです。タイヤやモータースポーツでもお馴染みの【Bマーク】が入った新しいデザインの『TOUR B JGR』でメガ飛びをご体感ください」（同） 今月10日にはジェイソン・デイが監修した【マインドセット】付きも発売されるなど、ゴルファーに愛用者が多い『JGR』ボールのラインナップを加速する同社。同伴者と被ることも多いため、誤球防止も兼ねて新マークで差をつけたくなる人も多い!?
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ブリヂストン『TOUR B JGR』にも、人気の「コーポレートカラーBマーク」入りが登場！ 11月7日デビュー
ブリヂストン『TOUR B JGR』にも、集中力を高める「マインドセット」マーク入りが登場！ 10月10日デビュー
古江彩佳が売れ筋ドライバーに乗り換え！ 「低スピンで曲がらない球が打てる」その実力とは？
渡邉彩香が“ドライバー二刀流”の奇策 エース＆新作投入に「ちょっと強行だった」
16歳のドラコン女王・後藤あい、未発表の“赤黒ゼロトルク”で下部ツアー初V【WITB】
【画像】『JGR』の通常の「Bマーク」はこんな色とデザイン
「同商品は、当社契約プロが使用するツアーモデル『TOUR B X/XS』のカラーバリエーションの中でも人気の高い、コーポレート【Bマーク】を採用しています。当社のホワイトのボールを使用するゴルファーの中で、ロゴカラーで同伴者と区別がしやすいと好評のデザインです。タイヤやモータースポーツでもお馴染みの【Bマーク】が入った新しいデザインの『TOUR B JGR』でメガ飛びをご体感ください」（同） 今月10日にはジェイソン・デイが監修した【マインドセット】付きも発売されるなど、ゴルファーに愛用者が多い『JGR』ボールのラインナップを加速する同社。同伴者と被ることも多いため、誤球防止も兼ねて新マークで差をつけたくなる人も多い!?
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ブリヂストン『TOUR B JGR』にも、人気の「コーポレートカラーBマーク」入りが登場！ 11月7日デビュー
ブリヂストン『TOUR B JGR』にも、集中力を高める「マインドセット」マーク入りが登場！ 10月10日デビュー
古江彩佳が売れ筋ドライバーに乗り換え！ 「低スピンで曲がらない球が打てる」その実力とは？
渡邉彩香が“ドライバー二刀流”の奇策 エース＆新作投入に「ちょっと強行だった」
16歳のドラコン女王・後藤あい、未発表の“赤黒ゼロトルク”で下部ツアー初V【WITB】