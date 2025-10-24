À¥Æà¤¸¤å¤ó¡¢¡ÈÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¡É¤Î¼êÎÁÍý¤òÈäÏª¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤â¥¥ì¥¤¤ÇÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡ÖÎÁÍý¾å¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Î¸µ·îÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÀ¥Æà¤¸¤å¤ó¡Ê51¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö²¸»Õ¤Ç¤¢¤êÆ±»Ö¤Î¤È¤¢¤ëÊý¤Ë¤ª¿þÊ¬¤±Äº¤¤¤¿¤ªÌîºÚ¡×¤Çºî¤Ã¤¿¡¢ÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¼êÎÁÍý¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤â¥¥ì¥¤¤ÇÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡ÈÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¡É¤Î¼êÎÁÍý¤òÈäÏª¤·¤¿À¥Æà¤¸¤å¤ó
¡¡¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¡×¡Ö¤â¤Á¤â¤Á¤¸¤ã¤¬Ìß¡×¡Ö±ö¤«¤Ü¤Á¤ã¡×¤Î3ÉÊ¡£¤Ê¤«¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÂç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¤â¤Á¤â¤Á¤¸¤ã¤¬Ìß¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¤ËµíÆý¤ÈÇò¶ÌÊ´¤ò²Ã¤¨¤Æ¥¿¥Í¤òºî¤ê¡¢¥Á¡¼¥º¤òÊñ¤ó¤ÇÍÈ¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤È±ö¤«¤Ü¤Á¤ã¤Ï¡¢ÌîºÚ¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤È¤Æ¤â´Å¤¯¤Æ¤ß¤º¤ß¤º¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Í¾·×¤ÊÄ´Ì£ÎÁ¤Ï»È¤ï¤º¡¢ÁÇºà¤ÎÌ£¤ò³è¤«¤·¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤É¤ÎÎÁÍý¤â¡¢ÁÇºà¤ÎÎÉ¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤¿±ÉÍÜËþÅÀ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂô»³¤Î¤ªÌîºÚ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ã¤¯³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö²¸»Õ¤ÇÆ±»Ö¤Î¤È¤¢¤ëÊý¤Ë´¶¼Õ.....¡£"Thank you. I'll do my best to be able to dance with you again."¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÊìÍÍ¾ù¤ê¤ÎÎÁÍý¾å¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¹¤´¤¯¸«¤¿ÌÜ¤â¥¥ì¥¤¤ÇÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¥Æà¤Ï2012Ç¯Ëö¡¢10ºÐÇ¯²¼¤ÎÇÐÍ¥¡¦¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎÀéÅÄ¿¿»Ê¡Ê41¡Ë¤È·ëº§¡£ÆÃÊÌÍÜ»Ò±ïÁÈÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤ê18Ç¯2·î¤ËÂè1»ÒÃË»ù¡¢23Ç¯4·î¤ËÂè2»Ò½÷»ù¤ÎÊì¿Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
