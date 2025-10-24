『もやしもん＋』前代未聞の菌アート動画公開 大学協力で微生物を使ったアート
漫画『もやしもん＋』コミックス第1巻が23日に発売されたことを記念して、スペシャルムービー「※ホントの菌で描きました」が公開された。肉眼で菌が見えて交流できる主人公・沢木が、菌を使って絵を描くエピソードをリアル再現した「菌アートムービー」となっている。オリゼーなどお馴染みの菌たちが大集合し、「11年ぶりにかもすぞー！」と久々の連載開始を告知している。
【動画】よくわからん！けど、すごい 前代未聞の菌アート映像
この前代未聞のチャレンジは、山梨大学 生命環境学部 環境科学科の田中研究室の協力にて実現。未知微生物の探索と利用をめざした研究を行いながら微生物を使ったアートにも挑戦。
動画はアフタヌーン公式Xにて公開。さらに１回限りのテレビCM放映も29日23時45分からテレビ朝日系にて放送中のアニメ『ワンダンス』の番組にて放送される。
■『もやしもん＋』作品紹介
平成の時代をかもしにかもした『もやしもん』が『もやしもん＋（プラス）』になって帰ってきた！某農大2年生になった種こうじ屋の息子・沢木惣右衛門直保。主人公である彼は肉眼で菌が見えます。幼なじみの結城蛍や樹ゼミの仲間たち＆菌たちとの、わちゃわちゃしたキャンパスライフは令和になっても変わらない！
