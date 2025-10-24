KOC¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥µ¥ó¥À¡¼ºê»³¤¬·ëº§È¯É½¡¡¤ªÁê¼ê¤Ï¸µ¡Ö²¾ÌÌ½÷»Ò¡×¤Î¾å²¼ÊË
¡¡¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2025¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥µ¥ó¥À¡¼¤Îºê»³Í´¡Ê¢¨ºê=¤¿¤Ä¤µ¤¡¢34¡Ë¤¬24Æü¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¸µ¡Ö²¾ÌÌ½÷»Ò¡×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾å²¼ÊË¡Ê30¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ê¤ó¤«¥¨¥â¤¤¡ª¡Ä·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿ºê»³Í´¡õ¾å²¼ÊË
¡¡ºê»³¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¤ªÁê¼ê¤Î¾å²¼¤ÈÄ®Ãæ²Ú¤ÎÅ¹Æ¬¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ëµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¾å²¼¤â¼«¿È¤ÎSNS¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤ª»Å»ö¡¦¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¶¦¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥µ¥ó¥À¡¼ ¤Ï¤³¤Æ¤Ä¡¢ºê»³Í´¤Ë¤è¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡£2014Ç¯·ëÀ®¡£¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡ÊKOC¡Ë¡Ù¤Ç¤Ï2023Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Î3Ç¯Ï¢Â³¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¡£2023Ç¯¤Ï4°Ì¡¢2024Ç¯¤Ï3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
