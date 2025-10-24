【拡大画像へ】

竹書房は全国の書店にて、コミックスフェア「ぼのフェス2025秋」を10月末より順次開催する。

本キャンペーンは、対象商品を青年作品に絞ったラインナップで、竹書房の対象コミックスを購入すると店頭購入特典がもらえるというもの。特典には、「メイドインアビス」や「ポプテピピック」などの作品が「ぼのぼの」とコラボした、合計9種類の「描き下ろし漫画＆イラスト両面カード」が登場。「ぼのぼの」のキャラクターたちが“カッサー”をする秋らしいイラストと両面仕様となっている。

【描き下ろし漫画＆イラスト両面カード】

また、10月31日より1月31日までの期間中、「ぼのフェス2025秋」のアンケートキャンペーンも実施される。アンケートに回答すると、描き下ろしコラボイラストを使用した「A4クリアファイル2枚セット」が抽選でもらえる。

【A4クリアファイル2枚セット】

さらに、書店店頭でのコミックスフェアに先駆けて10月17日より10月31日まで、電子書籍ストアにて「ぼのフェス2025秋」が開催。対象作品を特別価格で購入できる。

【電子書籍キャンペーン】