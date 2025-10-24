¥ª¥ê¥é¥¸Æ£¿¹¿µ¸ã¡¢½é¤á¤Æ¤Î»¶È±¤·¤¿Ä¹½÷¤È¡È´é½Ð¤·¡É¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈþ¿Í¤Á¤ã¤ó¡×¡ÖÆ£¿¹¤µ¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¤ÎÆ£¿¹¿µ¸ã¡Ê42¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹½÷¤¬¡Ö½é¤á¤Æ¤Î»¶È±¡×¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤Ñ¤Ã¤Ä¤óÁ°È±¤ÎÄ¹½÷¤Î¡È´é½Ð¤·¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢°¦¤ª¤·¤½¤¦¤ËÄ¹½÷¤ò¤¢¤ä¤¹¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÆ£¿¹¤µ¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¡ÖÈþ¿Í¤Á¤ã¤ó¡×Æ£¿¹¿µ¸ã¤ÈÄ¹½÷¤Î¡È´é½Ð¤·¡É¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¢¨2ËçÌÜ
¡¡¡Ö¥Þ¥Þ¥Ñ¥Ñ¤Ë¤è¤ë¤Ñ¤Ã¤Ä¤ó¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¥®¥¶¥®¥¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼«¿È¤âÄ¹½÷¤Î¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¿·¥Ø¥¢»Ñ¤Ç¡È¤ª½Ð¤«¤±¡É¤·¤¿Æü¤Î4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡Ä¹½÷¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤»Ñ¤Ë¥á¥í¥á¥í¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¡Ö²æ¤¬»Ò¤Ê¤¬¤é²Ä°¦¤¹¤®¤ë °¦¤·¤¹¤®¤Æ¤ë ·¯¤«¤ï¤¦¤£¡¼¤Í!!!¡×¤È¿Æ¥Ð¥«¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¦¤ï¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡ªÌþ¤·²á¤®¡×¡Ö¤Ñ¤Ã¤Ä¤ó¤ªÌÜÌÜ¤¯¤ê¤¯¤ê¤Ç²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈþ¿Í¤Á¤ã¤ó¡×¡ÖÆ£¿¹¤µ¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤Þ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö¤â¤¦¤³¤ó¤ÊÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î!!¡×¡ÖÎÉ¤¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢²¹¤«¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ£¿¹¤Ï2024Ç¯4·î¡¢°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¡£Æ±Ç¯11·î9ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË Á°9¡§30¡Ë¤Ç¡¢¡Ö»ä»ö¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÆü¡¢Âè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷¤Î»Ò¤òºÊ¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ»º¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄ¹½÷¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤Î¤Á¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢ºÊ¤ÏPrime Video¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥é¥Ö ¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥ß¥Å¥¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
