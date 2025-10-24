¸¤»ôµ®¾æ¡¡¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¤òÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç·çÀÊ¡¡¡È¤¤¤Ì¤³¤¸¡É¥¢¥ó¥¸¥ã»ùÅè¤Ï¡ÖÁêÊý¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï´·¤ì¤Æ¤ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¸¤»ôµ®¾æ¡Ê31¡Ë¤¬24Æü¡¢¶âÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤ò·çÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢MC¤Î¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×ß·ÉôÍ¤¤¬¡ÖËÜÆü¸¤»ô·¯¤Ï¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¤ªµÙ¤ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿ÀÅÄ°¦²Ö¤¬¡ÖÁé¤»¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡Á¸¤»ô·¯¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ß·Éô¤ÎÁêÊý¡¦´ä°æÍ¦µ¤¤È¤È¤â¤Ë¡Öº£ÅÙÂÀ¤é¤½¤¦¡×¡ÖÂÀ¤é¤½¤¦ÂÀ¤é¤½¤¦¡×¤È°Õµ¤Åê¹ç¡£ß·Éô¤«¤é¤Ï¡ÖÌµÍýÌðÍýÂÀ¤é¤»¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëß·Éô¤¬¡Ö»ùÅè¤µ¤ó¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©º£Æü¤ÏÁêÊý¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔºß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÈÖÁÈ³«»ÏÅö½é¤«¤é¡¢¸¤»ô¤È¡È¤¤¤Ì¤³¤¸¡É¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¡×»ùÅè°ìºÈ¤Ï¡ÖÁêÊý¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï´·¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤¤¤Ä¤·¤«´·¤ì¤Æ¤ë¡×¤È¾Ð¤¦¶¦±é¿Ø¤Ë¡¢»ùÅè¤â¡Ö¤³¤Î4¡¢5Ç¯¡¢¤â¤¦´·¤ì¤Æ¤ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£