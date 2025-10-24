NHKが24日、2026年度前期連続テレビ小説「風、薫る」の新たな出演者を発表。俳優の郄嶋政宏（59）が出演することが分かった。純ちゃんの応援歌以来、38年ぶりの朝ドラ出演となる。

文明開化が進むもまだ女性の職業が確立されていない明治時代。看護の世界に飛び込み日本初の「トレインドナース」と呼ばれた大関和（ちか）と鈴木雅（まさ）をモチーフにした2人の女性の活躍を描くバディ劇。

見上愛と上坂樹里がダブル主演を務め、見上が一ノ瀬りん、上坂が大家直美を演じる。りんの母役で水野美紀、父役で北村一輝、直美を見守る牧師役で原田泰造らの出演がすでに発表されている。

郄嶋は本作で大山巌（いわお）を演じる。りんと直美の人生に多大な影響を及ぼす大山捨松（すてまつ）の夫で、時の陸軍卿。後に初代陸軍大臣となる。捨松は多部未華子が演じる。

郄嶋は「鹿児島に生まれ、せごどんの背中を追い続け、スイスに留学していた大山巌さんを今回、演じさせて頂きます。実はプライベートで鹿児島を物凄く愛し、さらにスイス人の奥さんがいる僕にとって、こんなにも幸せな役の巡り合わせがあるのか？！と、その感動に打ち震えております。さっそく東京・北の丸の銅像や西那須野の墓所、旧別邸を表敬訪問したんですが、その大きさ、そして何よりも平和を強く望んでいた志を深く感じました。そんな巨大な大山巌さんを『風、薫る』の中に出現させられるよう心して臨ませて頂きます」と意気込みを語った。

久々の朝ドラ出演に「1988年後期の朝ドラ『純ちゃんの応援歌』以来、実に38年ぶりの朝ドラです！当時はただただ無我夢中で日々を喘ぎながらも走り抜けていった記憶がありますね」と振り返った。

本作のテーマのひとつとなる看護について「僕は小学生時代とにかく、やんちゃで怪我ばかり。しょっちゅう病院とくに看護師さんたちにお世話になった経験がありすぎて、ホントに頭が上がりません」と思いを話した。