【UEFAカンファレンスリーグ】クリスタル・パレス 0−1 AEKラルナカ（日本時間10月24日／セルハースト・パーク）

【映像】CKから衝撃のバナナシュート

クリスタル・パレスに所属する日本代表MFの鎌田大地が、魅惑のキックを見せた。CKを直接狙ったようなバナナシュートにファンが驚愕している。

クリスタル・パレスは日本時間10月24日、UEFAカンファレンスリーグのリーグフェーズ第2節でAEKラルナカと対戦。ベンチスタートだった鎌田は、1点を追いかける71分にMFジェフェルソン・レマルとの交代でピッチに立った。

すると直後の72分に素晴らしいキックから決定機を作り出す。左CKのキッカーを務めた鎌田は、右足でインスイングのボールを蹴り込む。高く蹴り出されたボールは、急激に曲がりゴール方向へ。最後はGKズラタン・アロメロヴィッチにパンチングで弾き出されたが、ゴールをとらえた美しいキックとなった。

このプレーにSNS上でファンたちからは「鎌田ウォートン入ってからの勢いすごい」「鎌田惜しいー！」「これ狙ってるよなw」「めちゃくちゃ綺麗に曲がって落ちた！」「めちゃくちゃ惜しかったな」と称賛の声が上がっている。

その後も鎌田はチームの中心としてプレーするも、チームは同点ゴールを奪えないままタイムアップ。ホームで痛恨の敗戦となった。

（ABEMA／WOWSPO／UEFAカンファレンスリーグ）