２３日のプロ野球ドラフト会議でロッテから１位指名を受けた健大高崎・石垣元気投手（３年）が一夜明けた２４日、同校でサブロー監督（４９）らから指名挨拶を受けた。背番号は現ドジャースの佐々木朗希投手が背負った「１７」を希望したことを明かした。

「きょうサブロー監督にお会いできて、実感が沸いてきました」と語り、背番号について「佐々木朗希投手の１７番を希望しました。佐々木朗希投手のような世界でも戦える投手になりたい」と、語った。球団も本人の希望を尊重する形で前向きに進めるという。

サブロー監督は「交渉権確定」と印字された当たりくじにサインを入れてプレゼント。石垣の第１印象を「思ったより大きいな。顔もいいですよね。顔つきがね」と笑顔。「強心臓というか。結構緊張したりとかするとあんま喋れないじゃないですか。結構ズバズバ喋ったんで、これ強いなって。どの位置で投げてもいけるんだろうなっていうところは今日わかりました」と述べた。

今後については「高校生ではありますけど、ボール自体は即戦力だと思ってるんですけども。体もまだでき上がってないと思うんで、しっかり体作って、なるべく早く１軍の戦力になってくれたらなと思います」と期待を込めた。石垣も「若い選手がいっぱい活躍しているので、自分も１年目から活躍できるようになりたいなっていう風に思います」と目標を掲げた。

石垣は北海道登別市出身の最速１５８キロ右腕。２年生だった２４年には春の甲子園を制覇し、今夏はＵ-１８日本代表としてＵ-１８Ｗ杯準Ｖに貢献した。剛速球を持ち味とする石垣。前日指名を受けた後は「佐々木朗希投手のようなピッチャーになりたいと思っているので超えられるように頑張りたい。世界の投手といえば自分と言ってもらえるような投手になりたい」と語り、目標とする１７０キロも「絶対投げます」と宣言していた。