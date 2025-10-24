ホームコメディアニメ『あたしンちNEXT』新作エピソードが、11月20日よりYouTube【アニメ】あたしンち公式チャンネルほかで配信される。

1994年に連載が開始したけらえいこによるマンガ『あたしンち』は、母、父、高校2年生の姉みかん、中学2年生の弟ユズヒコの一家4人の物語。ありのままの家庭風景、学校生活、ご近所さんとの交流など、タチバナ家を中心とした日常を、エモく楽しく、カオスに描いたコメディ作品だ。2002年からはテレビアニメが放送、連載開始から30年が経った今もなお人気を誇り、連載も続く長寿作品で、2024年には新シリーズとなるアニメ『あたしンちNEXT』の配信がスタート。公式YouTubeチャンネルは7月に登録者数が150万人を越えている。

11月20日からは、『あたしンちNEXT』の新エピソードが毎月20日18時30分に5カ月連続で公式YouTubeチャンネルを中心に配信される。新作エピソードのタイトルは、11月20日配信の第6話「ユズひとりでメロン」（『あたしンちベスト』第7巻／赤肉メロン）、12月20日配信の第7話「父母バタバタ1泊旅行」（『あたしンちベスト』第10巻／固形燃料）、2026年1月20日配信の第8話「夢の中のトイレ」（『あたしンちベスト』第10巻／夢のトイレ）、2026年2月20日配信の第9話「川島さみしい夏休み」（『あたしンちベスト』第10巻／夏休みに悔いなし）、2026年3月20日配信の第10話「岩木くんと映画に行きたい」（『あたしンちベスト』第2巻／これから映画）となっており、いずれもアニメ化は初となる。

新作エピソードの配信にあたり、原作のけらは「みなさんのご視聴のおかげで今年も新作ができました！ 感謝です！」と喜びをコメントした。

新たに公開されたキービジュアルには、けらの描き下ろしイラストとアニメの各キャラクターが描かれている。

あわせて公開されたPVでは、新エピソードとあわせて家族の紹介を「母」が行っている。

