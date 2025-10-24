韓国で権威のある音楽授賞式「ゴールデンディスクアワード」がこのほど、受賞者名簿を公開した。韓国メディアが報じた。

86年に新設され、26年に40周年を迎える「ゴールデンディスクアワード」が、この40年間、韓国大衆音楽史をリードした主役を選んだ「ゴールデンディスクパワーハウス40」を発表。制作者、作曲家、作詞家、メディアコンテンツ関係者、報道機関記者、評論家など歌謡専門家50人が「ゴールデンディスクパワーハウス選定委員」として直接参加した。

同賞には、韓国で「歌王」と評されるチョー・ヨンピルの他、BTSの生みの親パン・シヒョク氏、YGエンターテインメント創立者ヤン・ヒョンソク氏、JYPエンターテインメント創立者のパク・ジニョン氏らが選ばれた。

またBTS、BLACKPINK、G−DRAGON、東方神起、BIGBANGら、韓国のみならず世界的に活躍しているアーティストの名前も入った。

韓国の公営放送MBCは「『ゴールデンディスクパワーハウス40』は40年間、韓国大衆音楽の歴史を集大成する記録という点で意味が大きい。過去を振り返り、現在を点検し、未来を照らす指標と解釈できる。新しい音楽ジャンルを開拓したり、時代を代表する音楽を作った人物から産業のシステムを構築し、韓国の大衆音楽文化を世界に知らせた人物まで多様に選ばれた。歌手が最も多い割合を占めた。東方神起、BTS、BLACKPINK、少女時代ら各世代を代表するアイドルから、チョー・ヨンピルやIUら、老若男女を問わず大衆的に愛されている歌手まで満遍なく選ばれた。一時代を風靡（ふうび）したヒット曲を書き上げた作曲家をはじめ、K−POPの成長とグローバル影響力の拡大に貢献した製作者も多数名を連ねた」と説明した。

「第40回ゴールデンディスクアワード」は、26年1月10日、台湾の台北ドームで開催される。