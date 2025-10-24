ÍÈ¤²Êª¤Ë»È¤Ã¤¿Ìý¤ÇÈô¹Ôµ¡¤¬Èô¤Ö? ÇÑ¿©ÍÑÌý¤Î²ó¼ý¤ËµÆÃÓ°¡Èþ¤¬Ä©Àï!
¥³¥¹¥â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤é¤¬2025Ç¯3·î¡¢¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤ÆÂçµ¬ÌÏÀ½Â¤¤ò³«»Ï¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¹Ò¶õÇ³ÎÁ¡ÖSAF¡×¡£¤½¤Î¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢²ÈÄí¤Ê¤É¤«¤é½Ð¤ëÇÑ¿©ÍÑÌý¤À¡£¤É¤¦¤»¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦Ìý¤Ê¤éÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢°ìÂÎ¤É¤¦²ó¼ý¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«? ¡ÖTokyo Fry to Fly Project¡×Êó¹ð²ñ¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¾Ü¤·¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¤¿¡£
µÆÃÓ°¡Èþ¤µ¤ó¤¬ÇÑ¿©Ìý¤Î²ó¼ý¤«¤éÄó¶¡¤Þ¤Ç¤Î°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤òÂÎ´¶¤·¤¿¡ÖTokyo Fry to Fly Project¡×Êó¹ð²ñ
¡ÖTokyo Fry to Fly Project¡×¤È¤Ï?
SAF(Sustainable Aviation Fuel)¤Ï²½ÀÐÇ³ÎÁ°Ê³°¤ò¸¶ÎÁ¤È¤¹¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¹Ò¶õÇ³ÎÁ¤Î¤³¤È¡£¥³¥¹¥âÀÐÌý¡¢Æü´ø¡¢¥ì¥Ü¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î3¼Ò¤ÏÇÑ¿©ÍÑÌý¤ò¸¶ÎÁ¤È¤¹¤ëSAF¤ÎÂçµ¬ÌÏÀ½Â¤¤ò2025Ç¯3·î¤Ë»Ï¤á¤¿¡£1Æü¤¢¤¿¤êºÇÂç¤Ç10Ëü¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÇÑ¿©ÍÑÌý¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Ç¯´ÖÌó3Ëü¥È¥ó¤ÎSAF¤òÀ½Â¤¤¹¤ë·×²è¤À¡£
²ÈÄí¤ä°û¿©Å¹¤«¤é²ó¼ý¤µ¤ì¤¿ÇÑ¿©ÍÑÌý¤Ï¡¢Æü´ø¤¬¥³¥¹¥âÀÐÌýÂçºåºæÀ½Ìý½ê¹½Æâ¤Ë¿·Àß¤·¤¿SAFÀ½Â¤ÀßÈ÷¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢SAF¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë
ÇÑ¿©ÍÑÌý¤òËèÆü10Ëü¥ê¥Ã¥È¥ë¤â½¸¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊÂÂçÄñ¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£°ìÈÌ²ÈÄí¤ÇËèÆüÍÈ¤²Êª¤¬½Ð¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢°û¿©Å¹¤Î»ÈÍÑÎÌ¤â1¸®¤¢¤¿¤ê¤Ç¤ÏÈù¡¹¤¿¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¤À¡£¤½¤³¤Ç¡¢Æü´ø¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¡ÖFry to Fly Project¡×¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÈÌ²ÈÄí¤â´Þ¤á¤¿Â¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢¸úÎ¨Åª¤ËÇÑ¿©ÍÑÌý¤Î²ó¼ý¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¡¢¸½»þÅÀ¤Ç271¤Î¼«¼£ÂÎ¤ä´ë¶È¤¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æü´ø¤é¤¬ÅìµþÅÔ¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¿Ê¤á¤ë¡ÖTokyo Fry to Fly Project Ìý¤Ç¶õÈô¤ÖÂçºîÀï¡×¤Ï2023Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏÅÔÆâ³Æ½ê¤ËÇÑ¿©ÍÑÌý¤Î²ó¼ý¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤ê¡¢¼«¼£ÂÎ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç²ó¼ý¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£
²ÈÄí¤ÎÇÑ¿©ÍÑÌý¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë½¸¤á¤ë¤Ë¤Ï
º£²ó¤Î¡ÖTokyo Fry to Fly Project¡×Êó¹ð²ñ¤Ë¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ2»ù¤ÎÊì¤Ç¤â¤¢¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÆÃÓ°¡Èþ¤µ¤ó¤¬»²²Ã¡£¤Þ¤º¤ÏºÂ³Ø¤Ç¡ÖTokyo Fry to Fly Project Ìý¤Ç¶õÈô¤ÖÂçºîÀï¡×¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
SAF»ö¶È¤ä¡ÖFry to Fly Project¡×¡ÖTokyo Fry to Fly Project Ìý¤Ç¶õÈô¤ÖÂçºîÀï¡×¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤òµÆÃÓ¤µ¤ó(¼Ì¿¿±¦)¤ËÀâÌÀ¤¹¤ëFry to Fly Project ÂåÉ½(Æü´ø)¤ÎÀ¾Â¼Í¦µ£¤µ¤ó
ÅìµþÅÔ ´Ä¶¶É »ñ¸»½Û´Ä¿ä¿ÊÉô »ñ¸»½Û´ÄÄ´À°Ã´Åö²ÝÄ¹¤Î»³ÃæÉÒ¹¸¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÇÑ¿©ÍÑÌý¤Î²ó¼ý¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ä¿Íµ¤YouTuber¤È¤Î¥³¥é¥Ü¡¢ÇÑ¿©ÍÑÌý¤Î²ó¼ý¤ËÊØÍø¤Ê¥í¥´Æþ¤ê¤Î¡Ö¤¸¤ç¤¦¤´¡×¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿
ÅìÂ¼»³»Ô ´Ä¶»ñ¸»½Û´ÄÉô ¤´¤ß¸ºÎÌ¿ä¿Ê²ÝÄ¹¤ÎÉðÅÄ¸»ÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢ÅìÂ¼»³»Ô¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä10·î19Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¨¥³¥é¥¤¥Õ¥Õ¥§¥¢¡×¤ÇÆü´ø¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¹Ô¤Ã¤¿ÇÑ¿©ÍÑÌý¤Î²ó¼ý¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿
ÆüËÜ¹Ò¶õ Ä´Ã£ËÜÉô ¹ñ»ºSAF¿ä¿Ê¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©¡¼¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÃ´ÅöÉôÄ¹¤Î´îÂ¿ÆØ¤µ¤ó¤Ï¡¢SAF¤¬¼ÂºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÍÍ»Ò¤òÀâÌÀ¡£µÆÃÓ¤µ¤ó¤«¤é½Ð¤¿°ÂÁ´À¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¿Ìä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö½¾Íè¤Î¥¸¥§¥Ã¥ÈÇ³ÎÁ¤È´ðËÜÅª¤ËÆ±¤¸¤â¤Î¤È¤·¤Æ°·¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢°ÂÁ´À¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÁ´¤¯Æ±¤¸¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤¿
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê ¹Ò¶õ¶É ¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¿ä¿Ê¼¼Ä¹ »³²¼ÂÙ»Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢SAF¤ò¼è¤ê´¬¤¯À¤³¦¤Î´Ä¶¤ä¹ñ¤È¤·¤Æµ¡±¿¾úÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤à°ÕµÁ¤ò²òÀâ¡£¡ÖICAO(¹ñºÝÌ±´Ö¹Ò¶õµ¡´Ø)¤ÈCORSIA(SAF¤Î¹ñºÝÇ§¾Ú¥¹¥¡¼¥à)¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤À¤±¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¹Ò¶õÄÌ¤È¤·¤ÆÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤¿µÆÃÏ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¡ÉICAO¤Í¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ëÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿
4¼Ô¤«¤é¤ÎÀâÌÀ¤òÊ¹¤½ª¤¨¤¿µÆÃÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¼çÉØÌÜÀþ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë1²ó¤À¤±Ìý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä¹´üÅª¤Ë²ÈÄí¤ÇÇÑ¿©ÍÑÌý¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬½¬´·¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÇÑ¿©ÍÑÌý¤Î²ó¼ý¤ËµÆÃÓ¤µ¤ó¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸! Æñ°×ÅÙ¤Ï?
ÇÑ¿©ÍÑÌý¤Î²ó¼ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¼çÎ®¤Î¸Ç¤á¤Æ¼Î¤Æ¤ë¤è¤ê¤â´ÊÃ±¤Ç¡¢²È»ö¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ä¤í¤¦¤È»×¤¦¤ÈÏÃ¤·¤¿µÆÃÓ¤µ¤ó¡£¼ÂºÝ¤ËÇÑ¿©ÍÑÌý¤Î²ó¼ý¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤¿´¶ÁÛ¤Ï?
ºÇ½é¤Ë»ÈÍÑºÑ¤ß¿©ÍÑÌý¤«¤éÌý¤È¤ê¤ÇÍÈ¤²¥«¥¹¤Ê¤É¤Î¥´¥ß¤ò¼è¤ê¡¢ÅìµþÅÔ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤¸¤ç¤¦¤´¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿µÆÃÓ¤µ¤ó¡£¤¸¤ç¤¦¤´¤ò»È¤Ã¤Æ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÎÌý¤ò¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ë°Ü¤·¤Æ¤¤¤¯
Ìý¤ò°Ü¤·½ª¤¨¤¿¤é¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¥Õ¥¿¤òÊÄ¤á¤Æ²ó¼ý¤Ï´°Î»¡£²ó¼ý¤·¤¿ÇÑ¿©ÍÑÌýÆþ¤ê¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ÏÀßÃÖ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯
²ó¼ý¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½ª¤¨¤¿µÆÃÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÌý¤Î½èÍý¤ò¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Ç¤á¤ë¤è¤ê¤â¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ËÆþ¤ì¤ëÊý¤¬ÃÇÁ³´ÊÃ±¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ê¤é¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÎ¯¤á¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢Î¯¤Þ¤Ã¤¿¤é¶á¤¯¤Î²ó¼ý½ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤´Ëþ±Ù¡£
¤½¤ó¤ÊµÆÃÓ¤µ¤ó¤ËÀ¾Â¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÌý¤Î¥´¥ß¼è¤ê¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏSAFÀ½Â¤ÀßÈ÷¤Ç¤â¹Ô¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¿À·Ð¼Á¤Ë¼è¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Â³¤¤¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥¤¥¬¥Á¥ã¡×¤À¡£¤³¤ì¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤Ç¡¢¡ÖFry to Fly Project¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ¤ä´ë¶È¤¬·ÊÉÊ¤òÄó¶¡¡£ÅìÂ¼»³»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¨¥³¥é¥¤¥Õ¥Õ¥§¥¢¡×¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¡¢ÂçÀ¹¶·¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
°Õ³°¤ÈÂç¤¤¤¥Õ¥é¥¤¥¬¥Á¥ã¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤Ë¶Ã¤¯µÆÃÓ¤µ¤ó
¥Õ¥é¥¤¥¬¥Á¥ã¤Î·ÊÉÊ°ìÎã¡£¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¡¢Ë¹»Ò¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë
¥Õ¥é¥¤¥¬¥Á¥ã¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤È°ì½ï¡£¥¬¥Á¥ã¤ò²ó¤·¤Æ¡¢½Ð¤Æ¤¤¿¥«¥×¥¼¥ë¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ëÈÖ¹æ¤Î·ÊÉÊ¤¬¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤À¡£¥Õ¥é¥¤¥¬¥Á¥ã¤Ïº£¸å¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È
µÆÃÏ¤µ¤ó¤ÏÅìµþÃÏ²¼Å´Äó¶¡¤Î¡ÖÅìµþ¥á¥È¥í¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëå«ÁÏ¹Ñ¡×¤ò¥²¥Ã¥È¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÀÚ¤ê½ý¤Ç¤â»Ò¶¡¤¬¡Èå«ÁÏ¹ÑÅ½¤Ã¤Æ¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Á¤Ïå«ÁÏ¹Ñ¤Î¾ÃÈñ¤¬·ã¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈµÆÃÓ¤µ¤ó
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢SAF¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤â¤Ê¤¸¤ß¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ä»È¤ï¤ìÊý¡¢²ó¼ýÊýË¡¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤âÆüº¢¤«¤éÌý¤Î²ó¼ý¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿µÆÃÓ¤µ¤ó¡£ºÂ³Ø¤Ç»³²¼¤µ¤ó¤¬ÏÃ¤·¤¿¡Ö9·î¤Ë³«Àß¤·¤¿¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¹Ò¶õ¶É¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ø¥½¥é¥«¥Ü¡Ù¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬¸½ºß160¿ÍÌäÂê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤â³È»¶¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°ÂÆ£¹¯Ç· ¤¢¤ó¤É¤¦¤ä¤¹¤æ¤ ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼/¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¢½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ2018Ç¯¤è¤ê¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¡£¥¯¥ë¥Þ¤ä¥Ð¥¤¥¯¡¢¶¥ÇÏ¤ä¥°¥ë¥á¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º³èÆ°Ãæ¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
µÆÃÓ°¡Èþ¤µ¤ó¤¬ÇÑ¿©Ìý¤Î²ó¼ý¤«¤éÄó¶¡¤Þ¤Ç¤Î°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤òÂÎ´¶¤·¤¿¡ÖTokyo Fry to Fly Project¡×Êó¹ð²ñ
SAF(Sustainable Aviation Fuel)¤Ï²½ÀÐÇ³ÎÁ°Ê³°¤ò¸¶ÎÁ¤È¤¹¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¹Ò¶õÇ³ÎÁ¤Î¤³¤È¡£¥³¥¹¥âÀÐÌý¡¢Æü´ø¡¢¥ì¥Ü¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î3¼Ò¤ÏÇÑ¿©ÍÑÌý¤ò¸¶ÎÁ¤È¤¹¤ëSAF¤ÎÂçµ¬ÌÏÀ½Â¤¤ò2025Ç¯3·î¤Ë»Ï¤á¤¿¡£1Æü¤¢¤¿¤êºÇÂç¤Ç10Ëü¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÇÑ¿©ÍÑÌý¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Ç¯´ÖÌó3Ëü¥È¥ó¤ÎSAF¤òÀ½Â¤¤¹¤ë·×²è¤À¡£
²ÈÄí¤ä°û¿©Å¹¤«¤é²ó¼ý¤µ¤ì¤¿ÇÑ¿©ÍÑÌý¤Ï¡¢Æü´ø¤¬¥³¥¹¥âÀÐÌýÂçºåºæÀ½Ìý½ê¹½Æâ¤Ë¿·Àß¤·¤¿SAFÀ½Â¤ÀßÈ÷¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢SAF¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë
ÇÑ¿©ÍÑÌý¤òËèÆü10Ëü¥ê¥Ã¥È¥ë¤â½¸¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊÂÂçÄñ¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£°ìÈÌ²ÈÄí¤ÇËèÆüÍÈ¤²Êª¤¬½Ð¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢°û¿©Å¹¤Î»ÈÍÑÎÌ¤â1¸®¤¢¤¿¤ê¤Ç¤ÏÈù¡¹¤¿¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¤À¡£¤½¤³¤Ç¡¢Æü´ø¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¡ÖFry to Fly Project¡×¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÈÌ²ÈÄí¤â´Þ¤á¤¿Â¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢¸úÎ¨Åª¤ËÇÑ¿©ÍÑÌý¤Î²ó¼ý¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¡¢¸½»þÅÀ¤Ç271¤Î¼«¼£ÂÎ¤ä´ë¶È¤¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æü´ø¤é¤¬ÅìµþÅÔ¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¿Ê¤á¤ë¡ÖTokyo Fry to Fly Project Ìý¤Ç¶õÈô¤ÖÂçºîÀï¡×¤Ï2023Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏÅÔÆâ³Æ½ê¤ËÇÑ¿©ÍÑÌý¤Î²ó¼ý¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤ê¡¢¼«¼£ÂÎ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç²ó¼ý¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£
²ÈÄí¤ÎÇÑ¿©ÍÑÌý¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë½¸¤á¤ë¤Ë¤Ï
º£²ó¤Î¡ÖTokyo Fry to Fly Project¡×Êó¹ð²ñ¤Ë¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ2»ù¤ÎÊì¤Ç¤â¤¢¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÆÃÓ°¡Èþ¤µ¤ó¤¬»²²Ã¡£¤Þ¤º¤ÏºÂ³Ø¤Ç¡ÖTokyo Fry to Fly Project Ìý¤Ç¶õÈô¤ÖÂçºîÀï¡×¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
SAF»ö¶È¤ä¡ÖFry to Fly Project¡×¡ÖTokyo Fry to Fly Project Ìý¤Ç¶õÈô¤ÖÂçºîÀï¡×¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤òµÆÃÓ¤µ¤ó(¼Ì¿¿±¦)¤ËÀâÌÀ¤¹¤ëFry to Fly Project ÂåÉ½(Æü´ø)¤ÎÀ¾Â¼Í¦µ£¤µ¤ó
ÅìµþÅÔ ´Ä¶¶É »ñ¸»½Û´Ä¿ä¿ÊÉô »ñ¸»½Û´ÄÄ´À°Ã´Åö²ÝÄ¹¤Î»³ÃæÉÒ¹¸¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÇÑ¿©ÍÑÌý¤Î²ó¼ý¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ä¿Íµ¤YouTuber¤È¤Î¥³¥é¥Ü¡¢ÇÑ¿©ÍÑÌý¤Î²ó¼ý¤ËÊØÍø¤Ê¥í¥´Æþ¤ê¤Î¡Ö¤¸¤ç¤¦¤´¡×¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿
ÅìÂ¼»³»Ô ´Ä¶»ñ¸»½Û´ÄÉô ¤´¤ß¸ºÎÌ¿ä¿Ê²ÝÄ¹¤ÎÉðÅÄ¸»ÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢ÅìÂ¼»³»Ô¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä10·î19Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¨¥³¥é¥¤¥Õ¥Õ¥§¥¢¡×¤ÇÆü´ø¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¹Ô¤Ã¤¿ÇÑ¿©ÍÑÌý¤Î²ó¼ý¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿
ÆüËÜ¹Ò¶õ Ä´Ã£ËÜÉô ¹ñ»ºSAF¿ä¿Ê¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©¡¼¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÃ´ÅöÉôÄ¹¤Î´îÂ¿ÆØ¤µ¤ó¤Ï¡¢SAF¤¬¼ÂºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÍÍ»Ò¤òÀâÌÀ¡£µÆÃÓ¤µ¤ó¤«¤é½Ð¤¿°ÂÁ´À¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¿Ìä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö½¾Íè¤Î¥¸¥§¥Ã¥ÈÇ³ÎÁ¤È´ðËÜÅª¤ËÆ±¤¸¤â¤Î¤È¤·¤Æ°·¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢°ÂÁ´À¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÁ´¤¯Æ±¤¸¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤¿
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê ¹Ò¶õ¶É ¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¿ä¿Ê¼¼Ä¹ »³²¼ÂÙ»Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢SAF¤ò¼è¤ê´¬¤¯À¤³¦¤Î´Ä¶¤ä¹ñ¤È¤·¤Æµ¡±¿¾úÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤à°ÕµÁ¤ò²òÀâ¡£¡ÖICAO(¹ñºÝÌ±´Ö¹Ò¶õµ¡´Ø)¤ÈCORSIA(SAF¤Î¹ñºÝÇ§¾Ú¥¹¥¡¼¥à)¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤À¤±¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¹Ò¶õÄÌ¤È¤·¤ÆÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤¿µÆÃÏ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¡ÉICAO¤Í¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ëÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿
4¼Ô¤«¤é¤ÎÀâÌÀ¤òÊ¹¤½ª¤¨¤¿µÆÃÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¼çÉØÌÜÀþ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë1²ó¤À¤±Ìý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä¹´üÅª¤Ë²ÈÄí¤ÇÇÑ¿©ÍÑÌý¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬½¬´·¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÇÑ¿©ÍÑÌý¤Î²ó¼ý¤ËµÆÃÓ¤µ¤ó¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸! Æñ°×ÅÙ¤Ï?
ÇÑ¿©ÍÑÌý¤Î²ó¼ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¼çÎ®¤Î¸Ç¤á¤Æ¼Î¤Æ¤ë¤è¤ê¤â´ÊÃ±¤Ç¡¢²È»ö¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ä¤í¤¦¤È»×¤¦¤ÈÏÃ¤·¤¿µÆÃÓ¤µ¤ó¡£¼ÂºÝ¤ËÇÑ¿©ÍÑÌý¤Î²ó¼ý¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤¿´¶ÁÛ¤Ï?
ºÇ½é¤Ë»ÈÍÑºÑ¤ß¿©ÍÑÌý¤«¤éÌý¤È¤ê¤ÇÍÈ¤²¥«¥¹¤Ê¤É¤Î¥´¥ß¤ò¼è¤ê¡¢ÅìµþÅÔ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤¸¤ç¤¦¤´¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿µÆÃÓ¤µ¤ó¡£¤¸¤ç¤¦¤´¤ò»È¤Ã¤Æ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÎÌý¤ò¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ë°Ü¤·¤Æ¤¤¤¯
Ìý¤ò°Ü¤·½ª¤¨¤¿¤é¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¥Õ¥¿¤òÊÄ¤á¤Æ²ó¼ý¤Ï´°Î»¡£²ó¼ý¤·¤¿ÇÑ¿©ÍÑÌýÆþ¤ê¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ÏÀßÃÖ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯
²ó¼ý¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½ª¤¨¤¿µÆÃÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÌý¤Î½èÍý¤ò¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Ç¤á¤ë¤è¤ê¤â¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ËÆþ¤ì¤ëÊý¤¬ÃÇÁ³´ÊÃ±¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ê¤é¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÎ¯¤á¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢Î¯¤Þ¤Ã¤¿¤é¶á¤¯¤Î²ó¼ý½ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤´Ëþ±Ù¡£
¤½¤ó¤ÊµÆÃÓ¤µ¤ó¤ËÀ¾Â¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÌý¤Î¥´¥ß¼è¤ê¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏSAFÀ½Â¤ÀßÈ÷¤Ç¤â¹Ô¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¿À·Ð¼Á¤Ë¼è¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Â³¤¤¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥¤¥¬¥Á¥ã¡×¤À¡£¤³¤ì¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤Ç¡¢¡ÖFry to Fly Project¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ¤ä´ë¶È¤¬·ÊÉÊ¤òÄó¶¡¡£ÅìÂ¼»³»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¨¥³¥é¥¤¥Õ¥Õ¥§¥¢¡×¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¡¢ÂçÀ¹¶·¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
°Õ³°¤ÈÂç¤¤¤¥Õ¥é¥¤¥¬¥Á¥ã¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤Ë¶Ã¤¯µÆÃÓ¤µ¤ó
¥Õ¥é¥¤¥¬¥Á¥ã¤Î·ÊÉÊ°ìÎã¡£¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¡¢Ë¹»Ò¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë
¥Õ¥é¥¤¥¬¥Á¥ã¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤È°ì½ï¡£¥¬¥Á¥ã¤ò²ó¤·¤Æ¡¢½Ð¤Æ¤¤¿¥«¥×¥¼¥ë¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ëÈÖ¹æ¤Î·ÊÉÊ¤¬¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤À¡£¥Õ¥é¥¤¥¬¥Á¥ã¤Ïº£¸å¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È
µÆÃÏ¤µ¤ó¤ÏÅìµþÃÏ²¼Å´Äó¶¡¤Î¡ÖÅìµþ¥á¥È¥í¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëå«ÁÏ¹Ñ¡×¤ò¥²¥Ã¥È¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÀÚ¤ê½ý¤Ç¤â»Ò¶¡¤¬¡Èå«ÁÏ¹ÑÅ½¤Ã¤Æ¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Á¤Ïå«ÁÏ¹Ñ¤Î¾ÃÈñ¤¬·ã¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈµÆÃÓ¤µ¤ó
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢SAF¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤â¤Ê¤¸¤ß¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ä»È¤ï¤ìÊý¡¢²ó¼ýÊýË¡¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤âÆüº¢¤«¤éÌý¤Î²ó¼ý¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿µÆÃÓ¤µ¤ó¡£ºÂ³Ø¤Ç»³²¼¤µ¤ó¤¬ÏÃ¤·¤¿¡Ö9·î¤Ë³«Àß¤·¤¿¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¹Ò¶õ¶É¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ø¥½¥é¥«¥Ü¡Ù¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬¸½ºß160¿ÍÌäÂê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤â³È»¶¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°ÂÆ£¹¯Ç· ¤¢¤ó¤É¤¦¤ä¤¹¤æ¤ ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼/¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¢½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ2018Ç¯¤è¤ê¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¡£¥¯¥ë¥Þ¤ä¥Ð¥¤¥¯¡¢¶¥ÇÏ¤ä¥°¥ë¥á¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º³èÆ°Ãæ¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é