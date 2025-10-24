2024年の第37回東京国際映画祭アニメーション部門で上映されたドミニカ発のアニメーション映画『Olivia & the Clouds（英題）』が、『オリビアと雲』の邦題で2026年1月24日よりシアター・イメージフォーラムほかにて全国順次公開されることが決定した。

ロカルノ国際映画祭 2024でのワールドプレミアに始まり、世界の映画祭で数々の賞に輝いた本作は、2組の男女を通して愛の複雑さを描いたラブストーリー。色鮮やかなグラフィック、ナイーヴ絵画のような素朴なタッチ、ストップモーションアニメ、加工された実写映像など、ひとつのストーリーが多彩なアニメーションのスタイルで表現されていく。カリブ海の島国・ドミニカ共和国で生まれ、ニューヨークのパーソンズ美術大学に学んだトマス・ピチャルド＝エスパイヤが監督を務めた。

登場するのはオリビアとラモン、マウリシオとバルバラという2組のカップル。オリビアは過去の恋に取り憑かれ、その思いをベッドの下に隠す。マウリシオに拒絶されたバルバラは、空想的な物語を通して現実逃避する。

あわせて、『Dear Stranger／ディア・ストレンジャー』の本編タイトルデザインも担当し、本作の本編タイトルデザインや国際版ポスターのタイトルロゴも提供した前澤知美が邦題ロゴを手がけ、『落下の王国 4K デジタルリマスター』なども担当した塚本陽がデザインした日本版ポスターも公開された。

（文＝リアルサウンド編集部）