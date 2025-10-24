株価指数先物【昼】 高市トレードが日経平均型を牽引 株価指数先物【昼】 高市トレードが日経平均型を牽引



日経225先物は11時30分時点、前日比680円高の4万9350円（+1.39％）前後で推移。寄り付きは4万9130円と、シカゴ日経平均先物清算値（4万8995円）を上回る形で、買いが先行して始まった。現物の寄り付き直後につけた4万9010円を安値にロング優勢の動きが強まり、終盤にかけて4万9410円まで上げ幅を広げる場面もみられた。これにより、前日の下落部分を完全に埋めている。



米国市場でハイテク株が買われたほか、取引終了後に決算を発表したインテル が時間外取引で大きく買われていることが支援材料になった。また、午後に高市首相の所信表明演説を控えるなか、高市トレードが再び強まっており、ソフトバンクグループ<9984>［東証P］やアドバンテスト<6857>［東証P］などが日経平均型を押し上げている。



ボリンジャーバンドの+1σ（4万8630円）が支持線として機能する形でのリバウンドにより、節目の4万9500円を捉えてくるようだと、+2σ（5万0320円）が意識されてきそうだ。



NT倍率は先物中心限月で15.05倍に上昇し、前日に割り込んだ+1σ（15.03倍）を上回ってきている。同バンドを明確に上抜けてくるようだと、NTロングに振れやすくなる可能性があるだろう。



株探ニュース

