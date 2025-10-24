民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」が、2025年10月26日にサービス開始10周年を迎える。これを記念し、10周年プロジェクト「Tele-Vision▶Next-Vision」が始動。渋谷PARCOでの記念イベント開催や、いらすとやとのコラボLINEスタンプ配布など、さまざまな施策が展開される。

TVerは「テレビを開放して、もっとワクワクする未来を TVerと新しい世界を、一緒に。」をミッションに掲げ、場所や時間に縛られないテレビ視聴体験を提供してきた。2015年10月26日にスタートした当初は、スマートフォン・タブレット・パソコンのみを対象に、53番組・7コーナーからスタート。10年後の現在では、常時800番組以上を配信する国内最大級の無料動画サービスへと成長している。

TVer10周年プロジェクトのメインビジュアル「Tele-Vision▶Next-Vision」には、サービス開始10周年への感謝と、“次の当たり前”をつくる決意が込められている。「Tele-Vision（遠くのものを見る）」という発明から100年。映像コンテンツが“いつでもどこでも楽しめる”ことが当たり前になった今、TVerは「Next-Vision」として、これまでにない自由な映像体験の提案を目指すという。

10周年特設サイトが10月24日12時にオープン。各放送局の10月期ドラマやバラエティ出演者など、約20組のキャストから寄せられた「TVer10周年お祝いコメント動画」が随時公開されるほか、10年間の歩みを振り返る「TVer 10th History」などのコンテンツも用意される。

さらに、TVerはサービス開始日の10月26日を「TVerの日」として、一般社団法人 日本記念日協会に登録。今後は毎年この日に特別企画が実施される予定だ。

10月からは、TVerで配信中のコンテンツを対象にした縦型ショート動画機能をローンチ。アプリのホーム画面から、番組の短尺映像をスワイプで次々に視聴できる仕様となっており、気になった動画から直接「本編を再生」することも可能だ。TVerはこの新機能を通して、“新しい番組との出会い”を生む体験を提供するとしている。

また、10月25日・26日の2日間、渋谷PARCO前・公園通り広場で「TVer 10th Anniversary Event in SHIBUYA PARCO」を開催。TVerの「Next-Vision」をテーマにした映像展示や、限定デザインのオリジナルフォトプリントブースを設置。撮影画像を「#TVer10th」とともにSNS投稿すると、TVer×PARCOオリジナルTシャツが先着でプレゼントされる（25日は黒、26日は白デザイン）。

TVer10周年を記念して、「TVer×いらすとや」コラボLINEスタンプが10月28日より無料配布スタート。TVerのLINE公式アカウントを友だち追加することでダウンロードできる。スタンプには“いらすとやパーティ”のキャラクターたちがTVerTシャツを着たデザインや、「見てもろて！」といったオリジナル台詞が描かれ、全16種類をラインナップ。“いらすとや”の制作者・みふねたかしが描き下ろしをした。（文＝リアルサウンド編集部）